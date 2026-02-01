رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران

طرحت قناة “mbc مصر”، البرومو الرسمي لـ مسلسل بابا وماما جيران، من بطولة النجوم أحمد داود، وميرنا جميل، وعدد من النجوم، والمقرر أن يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وكانت الشركة المنتجة، شاركت للعمل، صورا من كواليس مسلسل بابا وماما جيران للنجم أحمد داود، الذي يقوم بشخصية “هشام”، وهو رب أسرة، وزوجته ميرنا جميل، ووالده الفنان محمد محمود، ووالدته الفنانة عايدة رياض؛ استعدادًا لعرض العمل خلال الموسم الرمضاني 2026.

ابطال مسلسل بابا وماما جيران

مسلسل «بابا وماما جيران» من تأليف ولاء الشريف، إخراج محمود كريم، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، يعتمد على مفارقات الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية بين الجيران.

ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة “MBC مصر”، إلى جانب عرضه على منصة “شاهد”، ضمن خريطة الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2026.