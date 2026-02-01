دراما رمضان 2026.. خطف وتهديد ومطاردات في البرومو الرسمي لـ أولاد الراعي

طرحت شركة فنون مصر البرومو الرسمي لمسلسل اولاد الراعي، متضمنا مشاهد لكل فريق عمل المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يحتوى البرومو التشويقي علي مشاهد خطف وتهديد ووعيد ومطاردات واكشن.

ابطال مسلسل “اولاد الراعي”

ومسلسل “اولاد الراعي” بطولة ماجد المصري و خالد الصاوي واحمد عيد وامل بوشوشة و نيرمين الفقي وايهاب فهمي والمسلسل قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار محمود شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراج محمود كامل وانتاج شركة فنون مصر و بالتعاون مع الشركة المتحدة.

مسلسل “اولاد الراعي”

المسلسل يقدم في ٣٠ حلقة ويصنف ضمن مسلسلات الاثارة والتشويق متضمنا بعض مشاهد الاكشن وقد اصيب النجم ماجد المصري اثناء اداء احدي مشاهد الاكشن باصابه في يده لكنه تجاوزها بسلام واستكمل باقي تصوير المشاهد الصعبه بالمسلسل.