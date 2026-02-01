بيان جديد من الأرصاد| تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. تفاصيل

ارتفاع غير متوقع في درجات الحرارة يضرب البلاد بطريقة مثيرة رغم أننا في عز فصل الشتاء، وذلك بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ 27 درجة مئوية، بارتفاع ما بين الـ 6 و 7 درجات عن المعدل الطبيعي.

وشددتمنار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، على أن هذا الارتفاع بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، قادمة من أماكن صحراوية ومرتفع في قيم درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بيساعد على الأجواء الدافئة وزيادة فترات سطوع الشمس، موضحة أن غدًا الأحد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة.

طقس

وتابعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان : "العظمى بالقاهرة الكبرى 27 درجة مئوية وتصل لـ 30 درجة مئوية على الصعيد، وطقس دافء بشكل كبير ومائل الحرارة في محافظات الصعيد، وفي فترات الليل ترتفع الصغرى عن الأيام الماضية وتكون ما بين 14 و 15 درجة مئوية"، موضحة أن البرودة تكون أكبر على محافظات الصعيد والمدن الجديدة.

وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك توقعات بنشاط الرياح، وتكون سرعات الرياح ما بين 35 لـ 45 كيلو متر على الساعة، وتكون محملة بالأتربة والرمال المثارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهو ما تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية في محافظات عديدة، مضيفة: "تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من غدًا الاثنين".

