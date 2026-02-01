طقس اليوم| أجواء باردة في الصباح الباكر ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الأحد، الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة ليسود طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا شمالا مائل للحرارة جنوبا، بينما يسود طقس بارد ليلا.

حالة الطقس تشهد نشاط رياح

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة، مساء، على مناطق من السلوم ومطروح ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، قد تمتد بنسبة ضعيفة جدا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 26 14

بنها 25 15

دمنهور 25 14

وادي النطرون 25 14

كفر الشيخ 26 15

بلطيم 26 14

المنصورة 26 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 25 15

دمياط 27 15

بورسعيد 27 17

الإسماعيلية 28 14

السويس 26 15

العريش 29 14

رفح 29 14

رأس سدر 26 13

نخل 29 13

كاترين 19 08

الطور 27 14

طابا 26 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 27 16

الإسكندرية 26 15

العلمين 25 15

مطروح 26 14

السلوم 24 14

سيوة 27 12

رأس غارب 28 14

سفاجا 26 14

مرسى علم 28 15

شلاتين 28 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 17

مرسى حميرة 28 17

أبرق 28 16

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 28 13

بني سويف 28 13

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 29 13

قنا 30 12

الأقصر 30 13

أسوان 31 14

الوادي الجديد 29 09

أبو سمبل 30 13



درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة المكرمة 32 22

المدينة المنورة 32 19

الرياض 32 13

المنامة 23 17

أبو ظبي 26 15

الدوحة 25 17

الكويت 23 11

دمشق 20 08

بيروت 21 17

عمان 21 11

القدس 22 12

غزة 26 16

بغداد 25 13

مسقط 24 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 21 12

تونس 16 08

الجزائر 16 09

الرباط 19 11

نواكشوط 32 17

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 12 06

إسطنبول 08 03

إسلام آباد 18 09

نيودلهي 22 12

جاكرتا 29 23

بكين 35 06-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 01

أثينا 15 08

روما 14 05

باريس 09 06

مدريد 11 03

برلين 05- 10-

لندن 10 06

مونتريال 10- 15-

موسكو 19- 24-

نيويورك 04- 10-

واشنطن 04- 11-

أديس أبابا 24 11