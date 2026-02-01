قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يُهدّد إيران بالسفن الكبيرة.. وتفاهم حول نفط فنزويلا وتحذير للصين
مُعلّق رياضي يُحذّر: مواجهة المصري ستكون الأصعب للزمالك.. ونصيحة خاصة لمعتمد جمال
«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية
أحمد عادل: إمام عاشور الخاسر الوحيد في أزمته مع الأهلي.. وحمزة عبدالكريم «هالاند الصغير»
المهرجانات نجحت ونفسي أمثل.. حمو بيكا: يكشف أسرار الشهرة ومسيرته من الجزارة إلى الفن
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
معايير محددة من الرقابة المالية.. كيف يتم تقييم أسعار العقارات في مصر؟
نشأت الديهي: استنفار أمريكي واسع و3 سيناريوهات لضربة عسكرية مُحتملة ضد إيران
المفاوضات النووية مُستمرة.. ترامب يتفاءل: اتفاق مُحتمل بدل المواجهة العسكرية مع إيران
«يرقصون على الهوا بسبب إمام عاشور».. «أضا»: بعض الإعلاميين يمارسون «الشماتة» في أزمات الأهلي
إمام عاشور تحت ضغط عصبي وصحي.. و«أضا» يؤكد ضرورة الاعتراف بالخطأ | القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم| أجواء باردة في الصباح الباكر ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الأحد،  الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة ليسود طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا شمالا مائل للحرارة جنوبا، بينما يسود طقس بارد ليلا.

حالة الطقس تشهد نشاط رياح 

 

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة، مساء، على مناطق من السلوم ومطروح ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، قد تمتد بنسبة ضعيفة جدا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 26 14

بنها 25 15

دمنهور 25 14

وادي النطرون 25 14

كفر الشيخ 26 15

بلطيم 26 14

المنصورة 26 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 25 15

دمياط 27 15

بورسعيد 27 17

الإسماعيلية 28 14

السويس 26 15

العريش 29 14

رفح 29 14

رأس سدر 26 13

نخل 29 13

كاترين 19 08

الطور 27 14

طابا 26 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 27 16

الإسكندرية 26 15

العلمين 25 15

مطروح 26 14

السلوم 24 14

سيوة 27 12

رأس غارب 28 14

سفاجا 26 14

مرسى علم 28 15

شلاتين 28 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 17

مرسى حميرة 28 17

أبرق 28 16

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 28 13

بني سويف 28 13

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 29 13

قنا 30 12

الأقصر 30 13

أسوان 31 14

الوادي الجديد 29 09

أبو سمبل 30 13


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة المكرمة 32 22

المدينة المنورة 32 19

الرياض 32 13

المنامة 23 17

أبو ظبي 26 15

الدوحة 25 17

الكويت 23 11

دمشق 20 08

بيروت 21 17

عمان 21 11

القدس 22 12

غزة 26 16

بغداد 25 13

مسقط 24 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 21 12

تونس 16 08

الجزائر 16 09

الرباط 19 11

نواكشوط 32 17

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 12 06

إسطنبول 08 03

إسلام آباد 18 09

نيودلهي 22 12

جاكرتا 29 23

بكين 35 06-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 01

أثينا 15 08

روما 14 05

باريس 09 06

مدريد 11 03

برلين 05- 10-

لندن 10 06

مونتريال 10- 15-

موسكو 19- 24-

نيويورك 04- 10-

واشنطن 04- 11-

أديس أبابا 24 11

الأرصاد طقس طقس بارد الظواهر الجوية أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

الطقس

حالة الطقس| تحذير من ظاهرة جوية يومي الأثنين والثلاثاء

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

كامويش

والعة.. تعليق ناري من عمرو الدردير علي صفقة كامويش مع الأهلي

محافظ الاسكندرية يعتمد نتيجة الاعدادية

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للإعدادية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

إيران

خبير : إيران سترد وجوديًا على أي تهديد .. وقد تتوعد المجتمع الإسرائيلي بالكامل

ذهب

خبير اقتصادي: الفضة دخلت موجة مضاربات مدعومة بمديونيات

علم مصر

رئيس خارجية الشيوخ : مصر طرف لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة الاستقرار الإقليمي

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد