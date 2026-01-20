بعد تورطها في دعم الاحتجاجات.. سفير بريطانيا يغادر طهران على نحو عاجل

أغلقت المملكة المتحدة سفارتها في طهران مؤقتًا وسحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين، مُعللةً ذلك بتدهور الوضع الأمني ​​وتصاعد التوترات عقب حملة القمع العنيفة التي شنتها إيران ضد الاحتجاجات.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية على هذا الإجراء، قائلةً: إنها أغلقت السفارة البريطانية في طهران مؤقتًا، وستعمل الآن عن بُعد.

مغادرة سفير بريطانيا لدى إيران هوجو شورتر

وغادر سفير بريطانيا لدى إيران، هوجو شورتر، العاصمة طهران، الاثنين ( 19 2026 )، عقب تداول وثائق تتعلق بتقديم السفارة البريطانية دعماً مالياً لعناصر شاركت في احتجاجات وأعمال شغب شهدتها البلاد مؤخراً، في خطوة اعتبرتها مصادر إيرانية تهرّباً من المساءلة بشأن ما وُصف بتدخل صريح في الشؤون الداخلية للجمهورية .

وأفادت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، بأن مغادرة السفير جاءت بعد نشر وثائق تشير إلى تقديم دعم مالي من قبل السفارة البريطانية لمشاركين في احتجاجات تصفها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب منسقة".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن مغادرة شورتر جاءت "تفادياً للمساءلة" على خلفية هذه الوثائق، معتبرة أن الخطوة تعكس حالة من الارتباك بعد انكشاف الدور البريطاني في الأحداث الأخيرة، وما رافقه من ردود فعل سياسية وإعلامية داخل إيران.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في 12 يناير الجاري، السفير البريطاني إلى مقرها، احتجاجاً على تصريحات صدرت عن مسؤولين بريطانيين واعتُبرت داعمة للاحتجاجات التي اندلعت في 28 من الشهر الماضي، إضافة إلى ما وصفته طهران بتصعيد سياسي وإعلامي من جانب لندن.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، حينها أن الاستدعاء جاء أيضاً على خلفية تصريحات لوزير الخارجية البريطاني، إلى جانب حادثة هجوم محتجين على سفارة إيران في لندن، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تدخلاً في الشأن الداخلي الإيراني وتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

يُذكر أن هوجو شورتر باشر مهامه سفيراً لبريطانيا لدى إيران في كانون الثاني 2024، خلفاً لسيمون شيركليف، ويتمتع بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل مناصب متعددة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في العلاقات الإيرانية – البريطانية، على خلفية المواقف السياسية الأخيرة، وما تصفه طهران بمحاولات خارجية للتأثير على الاستقرار الداخلي في البلاد.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي، مع تقارير تُشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُفكّر في شنّ ضربات عسكرية محتملة ضد إيران.

وجاء إعلان المملكة المتحدة عقب قرار الولايات المتحدة إجلاء بعض أفرادها من قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في غرب آسيا.

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية الافتراضية في إيران بيانًا نصحت فيه المواطنين الأمريكيين بمغادرة إيران.