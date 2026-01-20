قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تورطها في دعم الاحتجاجات.. سفير بريطانيا يغادر طهران على نحو عاجل

غادر سفير بريطانيا لدى إيران هوجو شورتر،
غادر سفير بريطانيا لدى إيران هوجو شورتر،
محمد على

أغلقت المملكة المتحدة سفارتها في طهران مؤقتًا وسحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين، مُعللةً ذلك بتدهور الوضع الأمني ​​وتصاعد التوترات عقب حملة القمع العنيفة التي شنتها إيران ضد الاحتجاجات. 

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية على هذا الإجراء، قائلةً: إنها أغلقت السفارة البريطانية في طهران مؤقتًا، وستعمل الآن عن بُعد.

مغادرة سفير بريطانيا لدى إيران هوجو شورتر

وغادر سفير بريطانيا لدى إيران، هوجو شورتر، العاصمة طهران، الاثنين ( 19  2026 )، عقب تداول وثائق تتعلق بتقديم السفارة البريطانية دعماً مالياً لعناصر شاركت في احتجاجات وأعمال شغب شهدتها البلاد مؤخراً، في خطوة اعتبرتها مصادر إيرانية تهرّباً من المساءلة بشأن ما وُصف بتدخل صريح في الشؤون الداخلية للجمهورية .

وأفادت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، بأن مغادرة السفير جاءت بعد نشر وثائق تشير إلى تقديم دعم مالي من قبل السفارة البريطانية لمشاركين في احتجاجات تصفها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب منسقة".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن مغادرة شورتر جاءت "تفادياً للمساءلة" على خلفية هذه الوثائق، معتبرة أن الخطوة تعكس حالة من الارتباك بعد انكشاف الدور البريطاني في الأحداث الأخيرة، وما رافقه من ردود فعل سياسية وإعلامية داخل إيران.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في 12 يناير الجاري، السفير البريطاني إلى مقرها، احتجاجاً على تصريحات صدرت عن مسؤولين بريطانيين واعتُبرت داعمة للاحتجاجات التي اندلعت في 28 من الشهر الماضي، إضافة إلى ما وصفته طهران بتصعيد سياسي وإعلامي من جانب لندن.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، حينها أن الاستدعاء جاء أيضاً على خلفية تصريحات لوزير الخارجية البريطاني، إلى جانب حادثة هجوم محتجين على سفارة إيران في لندن، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تدخلاً في الشأن الداخلي الإيراني وتتعارض مع الأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

يُذكر أن هوجو شورتر باشر مهامه سفيراً لبريطانيا لدى إيران في كانون الثاني 2024، خلفاً لسيمون شيركليف، ويتمتع بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل مناصب متعددة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في العلاقات الإيرانية – البريطانية، على خلفية المواقف السياسية الأخيرة، وما تصفه طهران بمحاولات خارجية للتأثير على الاستقرار الداخلي في البلاد.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي، مع تقارير تُشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُفكّر في شنّ ضربات عسكرية محتملة ضد إيران.

 وجاء إعلان المملكة المتحدة عقب قرار الولايات المتحدة إجلاء بعض أفرادها من قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في غرب آسيا. 

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية الافتراضية في إيران بيانًا نصحت فيه المواطنين الأمريكيين بمغادرة إيران.

المملكة المتحدة سفارتها طهران الدبلوماسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

نائب مفتي الهند: أخلاقيات المهن ضرورة ملحّة في عصر الذكاء الاصطناعي

كتاب "تأويل الآيات المشكلة والأخبار وبيانها"

تراث المدرسة الأشعرية.. "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الكتاب الجديد

يطبع لأول مرة.. "تقرير البِيَلِي على صُغْرَى الصُّغْرَى" ضمن إصدارات الأزهر في الدورة الـ57 لمعرض الكتاب

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد