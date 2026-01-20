الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، غارات على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، مواصلا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي شن غارات متفرقة على شرق مدينة خان يونس، كما أطلق طيران الاحتلال نيران رشاشاته شرق مخيم البريج، ودير البلح.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية وانتشرت في منطقة الصفحة والحارة الشمالية، وأطلقت قنابل الصوت، قبل أن تنسحب بعد اقتحام استمر لساعتين دون تسجيل أية اعتقالات، كما شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

