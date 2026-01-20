لافروف: إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية ، مضيفا " لم تفتقر روسيا قط لحسن النية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية لكن الغرب حاول تقويض جميع الاتفاقيات.

وقال لافروف في تصريحات له : الدول الأوروبية تحاول إقناع ترامب بتغيير موقفه بشأن أوكرانيا وفي ذات الوقت تستعد بجدية للحرب مع روسيا

وأضاف : روسيا مهتمة بتهدئة التوترات على جميع المسارات بما في ذلك حول فنزويلا وإيران.

وختم : لا يزال إقامة دولة فلسطينية أمراً بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة في ضوء مبادرة مجلس السلام التي أطلقها ترامب.