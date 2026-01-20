الثلوج الكثيفة والرياح القوية تجبر شركات الطيران في اليابان على إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية

أجبرت الثلوج الكثيفة والرياح القوية شركات الطيران في اليابان، اليوم الثلاثاء، على إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن شركة "أول نيبون" ألغت 52 رحلة جوية بينما ألغت شركة "طيران اليابان" 37 رحلة، ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة "طيران بيتش" إلغاء 12 رحلة وشركة "طيران فوجي دريم" أربع رحلات وشركتي طيران "إيردو" و"جيت ستار اليابان" رحلتين جويتين لكل منهما.



ودعت الشركات الركاب إلى مراجعة أحدث المعلومات على مواقعها الإلكترونية، حيث من المحتمل حدوث المزيد من عمليات الإلغاء أو التأخير إذا استمر سوء الأحوال الجوية.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار تساقط الثلوج وهبوب رياح قوية خاصة في مناطق شمال اليابان .. وقد تضرب عواصف ثلجية أجزاء من هوكايدو.



ويحذر مسئولو الأرصاد الجوية السكان من تأثيرات هذه الظروف على حركة النقل وارتفاع الأمواج والفيضانات الناجمة عن المد العالي.