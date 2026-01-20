"جيدة جداً".. ترامب يجرى مكالمة هاتفية بروتّه بشأن جرينلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة جدا " مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بشأن جرينلاند.

كما ذكر ترامب أنه وافق على عقد اجتماع لأطراف مختلفة في دافوس بسويسرا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، دون أن يحدد هذه الأطراف.

كتب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «كما أوضحتُ للجميع بوضوح تام، فإن جرينلاند ضرورية للأمن القومي والعالمي. لا رجعة في ذلك - والجميع متفقون على هذا!» .

وكان ترامب قد صرّح سابقًا للصحفيين بأن الولايات المتحدة ستناقش ضم جرينلاند في المنتدى الاقتصادي العالمي لأن الدنمارك لا تستطيع حماية الإقليم.

