ارتفاع أسعار النفط بدعم من نمو الاقتصاد الصيني ومخاوف تجدد التوترات التجارية العالمية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء؛ مدعومة ببيانات نمو اقتصادي جاءت أفضل من التوقعات في الصين، ما عزز التفاؤل حيال الطلب.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتًا، أو ما فبراير، والذي ينتهي أجله اليوم الثلاثاء، بمقدار 25 سنتًا، أو 0.4%، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، ليصل إلى 59.69 دولارًا للبرميل؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.



في المقابل، صعد عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولًا لتسليم مارس بمقدار 0.08 سنت، أو 0.13%، ليبلغ 59.42 دولار للبرميل.



ولم تُسجَّل تسوية لعقود خام غرب تكساس الوسيط امس الاثنين، بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينج جونيور في الولايات المتحدة.



وقال محلل الأسواق توني سيكامور، في مذكرة:

«يتداول خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع طفيف، مدعومًا جزئيًا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 في الصين، والتي جاءت أفضل من التوقعات».



وأضاف: «هذا الصمود في أداء أكبر مستورد للنفط في العالم منح دفعة إيجابية لمعنويات الطلب».



وأظهرت بيانات صدرت امس الاثنين أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا بنسبة 5.0% خلال العام الماضي، محققًا الهدف الحكومي، مستفيدًا من استحواذه على حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.



وأسهمت هذه الاستراتيجية في الحد من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أنها باتت أكثر صعوبة في الاستمرار.



كما بينت البيانات الحكومية أن معدلات تشغيل المصافي في الصين ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 4.1% على أساس سنوي، في حين زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 1.5%. وسجل المؤشران مستويات قياسية غير مسبوقة.



وفي نهاية الأسبوع، تصاعدت المخاوف من تجدد حرب تجارية، بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من فبراير على السلع المستوردة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند.