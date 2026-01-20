قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط بدعم من نمو الاقتصاد الصيني ومخاوف تجدد التوترات التجارية العالمية

النفط
النفط
أ ش أ

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء؛ مدعومة ببيانات نمو اقتصادي جاءت أفضل من التوقعات في الصين، ما عزز التفاؤل حيال الطلب.


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتًا، أو ما فبراير، والذي ينتهي أجله اليوم الثلاثاء، بمقدار 25 سنتًا، أو 0.4%، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، ليصل إلى 59.69 دولارًا للبرميل؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.


في المقابل، صعد عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولًا لتسليم مارس بمقدار 0.08 سنت، أو 0.13%، ليبلغ 59.42 دولار للبرميل.


ولم تُسجَّل تسوية لعقود خام غرب تكساس الوسيط امس الاثنين، بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينج جونيور في الولايات المتحدة.


وقال محلل الأسواق توني سيكامور، في مذكرة:
«يتداول خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع طفيف، مدعومًا جزئيًا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 في الصين، والتي جاءت أفضل من التوقعات».


وأضاف: «هذا الصمود في أداء أكبر مستورد للنفط في العالم منح دفعة إيجابية لمعنويات الطلب».


وأظهرت بيانات صدرت امس الاثنين أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا بنسبة 5.0% خلال العام الماضي، محققًا الهدف الحكومي، مستفيدًا من استحواذه على حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي. 


وأسهمت هذه الاستراتيجية في الحد من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أنها باتت أكثر صعوبة في الاستمرار.


كما بينت البيانات الحكومية أن معدلات تشغيل المصافي في الصين ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 4.1% على أساس سنوي، في حين زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 1.5%. وسجل المؤشران مستويات قياسية غير مسبوقة.


وفي نهاية الأسبوع، تصاعدت المخاوف من تجدد حرب تجارية، بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من فبراير على السلع المستوردة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند.

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

أحمد عيد

شوبير: أحمد عيد بديل لمحمد هاني وأتمنى منح الفرصة للأسيوطي

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يقترب من برشلونة .. إعارة مع خيار الشراء في انتظار الحسم النهائي

يس توروب

الميركاتو الأهلاوي.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن الصفقات

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

