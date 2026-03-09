أولاد الراعي الحلقة 20.. القبض على ماجد المصري

بدأت أحداث مسلسل أولاد الراعي في الحلقة 20، ابالقبض على "راغب" ماجد المصري بسبب بلاغ يفيد بإتهامه بعد اختفاء المذيعة ليلى "إيمان يوسف"، وحضر لقسم الشرطة "موسى" خالد الصاوي و"نديم" أحمد عيد، وأخبرهم الضابط بأنه سيتم عرضه على النيابة.



وانتقلت الأحداث إلى "رؤوف" إيهاب فهمي الذى ذهب وفاجأ "نور" نوران ماجد بحضوره، وطلب منها الزواج، لتسأله عن السبب هو الانتقام من "حبيبة" أمل بوشوشة" ولا "راغب" ماجد المصري، وأخبرها بأن إنتقامه من "راغب" ويبدو أن "نور" وافقت حيث أخبرته بأنه تعلم شئ عن "راغب" للإنتقام منه، ليخخبرها بأنه سيجعلها تعيش فى نعيم.



مسلسل أولاد الراعي

ويعرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات، منها CBC وCBC دراما وDMC وDMC دراما، إلى جانب منصة Watch iT! الرقمية.



وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أبطاله الرئيسيين كل من نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، شادي مقار، غادة طلعت، وكريم عبد الخالق، إلى جانب عدد من الفنانين.

