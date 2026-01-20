قائد قسد: الحكومة السورية تواصل هجماتها المكثفة على مدن الحسكة وريفها ومدينة كوباني

أكد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، أنه هناك هجمات وحشية وقتل ممنهج بحق الكرد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .





وقال مظلوم عبدي:"مخيم الهول يتعرض منذ مساء أمس لهجمات عنيفة ومحاولات اقتحام والسيطرة عليه بالقوة".

وأضاف مظلوم عبدي:" الحكومة السورية تواصل هجماتها المكثفة على مدن الحسكة وريفها ومدينة كوباني".

وتابع مظلوم عبدي: “دمشق لم تستجب لأي من مبادرات وقف إطلاق النار التي أطلقت خلال الأسبوعين الماضيين”.

وأكمل مظلوم عبدي:" ندعو الحكومة السورية إيقاف الهجمات والعودة إلى طاولة الحوار".



وتابع مظلوم عبدي:" ندعو التحالف الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية منشآت احتجاز عناصر تنظيم داعش الإرهابي".: