ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

قائد قسد: الحكومة السورية تواصل هجماتها المكثفة على مدن الحسكة وريفها ومدينة كوباني

هاني حسين

أكد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، أنه هناك هجمات وحشية وقتل ممنهج بحق الكرد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


 

وقال مظلوم عبدي:"مخيم الهول يتعرض منذ مساء أمس لهجمات عنيفة ومحاولات اقتحام والسيطرة عليه بالقوة".

وأضاف مظلوم عبدي:" الحكومة السورية تواصل هجماتها المكثفة على مدن الحسكة وريفها ومدينة كوباني".

وتابع مظلوم عبدي: “دمشق لم تستجب لأي من مبادرات وقف إطلاق النار التي أطلقت خلال الأسبوعين الماضيين”.

وأكمل مظلوم عبدي:" ندعو الحكومة السورية إيقاف الهجمات والعودة إلى طاولة الحوار".
 

وتابع مظلوم عبدي:" ندعو التحالف الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية منشآت احتجاز عناصر تنظيم داعش الإرهابي".:

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

بيراميدز

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

نيللي كريم

مسلسلات رمضان 2026 .. عرض مسلسل علي قد الحب علي قناة cbc

عمرو سعد وتارا عماد

رمضان 2026.. طرح البوستر الاول لمسلسل إفراج لعمرو سعد وتارا عماد

مراد مكرم

مراد مكرم: ماتهاجمش رموز بلدك وأنجح ناس فيها علشان لقمة العيش

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

