قائد "قسد" والمبعوث الأمريكي يصلان دمشق للاجتماع مع الرئيس السوري

وصل قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ، مظلوم عبدي والمبعوث الأمريكي توم براك إلى دمشق للاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم الأحد، بأن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، توجه إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

ونقلت شبكة "رووداو" عن مصدر في "قسد" أن عبدي سيجتمع مع الشرع بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، في إطار اجتماع رسمي مرتقب.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات "قسد" والجيش السوري في ريفي حلب الشرقي والرقة الجنوبي، أسفرت عن سقوط قتلى وسيطرة القوات السورية على عدة مناطق، بينها حقول النفط والغاز في دير الزور.

كما يأتي بعد زيارة سابقة لعبدي إلى إقليم كردستان العراق، حيث التقى المبعوث الأميركي توم براك، ضمن جهود تنسيق المواقف بين "قسد" والحكومة السورية والمجتمع الدولي.