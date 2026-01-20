اندلاع حريق في مصنع بالعبور والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه

دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وذلك فور تلقي البلاغ وجارٍ محاولة السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحريق في مصنع بالمنطقة الصناعية في العبور.



كما تمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وجارٍ العمل على محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات حتى الآن، فيما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.