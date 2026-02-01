قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

10 طرق للحد من الشخير.. جربها كل يوم

الشخير
الشخير
حياة عبد العزيز

لطالما نظر الكثيرون إلى الشخير باعتباره إزعاجاً ليلياً عابراً، لكنه في الحقيقة قد يكون علامة تحذيرية على اضطرابات صحية أعمق، خاصة تلك المرتبطة بالجهاز التنفسي، فهذه المشكلات لا تؤثر فقط على جودة النوم، بل تمتد آثارها إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وتدهور الصحة العامة على المدى الطويل.

يرتبط الشخير المزمن غالباً بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهي حالة يتوقف فيها التنفس لثوانٍ متكررة أثناء النوم ثم يعود من جديد، ما يؤدي إلى نوم متقطع وغير مريح.

وأوضح الدكتور ماناف مانشاندا، مدير ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والعناية المركزة وطب النوم بمستشفى آسيان في بنغالورو، أن هذه الحالة تُجهد أجهزة الجسم المختلفة، وعلى رأسها القلب والرئتان، وقد تتسبب في مضاعفات خطيرة إذا لم تُعالج، وفي حديثه لموقع Onlymyhealth، يشرح أسباب الشخير وسبل التعامل معه.

علاقة الشخير بصحة النوم

يحدث الشخير عندما يمر الهواء بصعوبة عبر الأنف والحلق أثناء النوم، ما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة المحيطة، ويشير الدكتور مانشاندا إلى أن احتقان الأنف، تضخم اللوزتين، ارتخاء اللسان، أو زيادة الأنسجة الرخوة حول الرقبة قد تضيق مجرى الهواء، خاصة خلال النوم العميق. 

كما يحذر من أن نقص الأكسجين ليلاً قد يرفع ضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، إضافة إلى الإرهاق المزمن خلال النهار.

10 طرق فعالة للحد من الشخير

1. التعرف على علامات الخطر: يصبح الشخير مقلقاً إذا صاحبه اختناق، لهاث، توقف التنفس، صداع صباحي أو نعاس شديد نهاراً.

2. الحفاظ على وزن صحي: زيادة الوزن حول الرقبة تزيد انسداد مجرى الهواء، وحتى فقدان بسيط للوزن قد يقلل الشخير.

3. تعديل وضعية النوم: النوم على الجانب يساعد في إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً، عكس النوم على الظهر.

4. الالتزام بروتين نوم منتظم: قلة النوم واضطرابه يسببان ارتخاء عضلات الحلق وزيادة الشخير.

5. تجنب المنومات: هذه المواد ترخي عضلات الحلق وتفاقم انسداد مجرى الهواء، خاصة قبل النوم.

6. علاج احتقان الأنف: علاج الحساسية ومشكلات الجيوب الأنفية يسهل التنفس ويقلل الشخير.

7. تحسين نظافة النوم: استخدام مرطب الهواء، وتنظيف غرفة النوم، وتجنب الغبار والدخان.

8. تقوية عضلات الحلق: تمارين اللسان والحلق أو الغناء قد تساعد في تقليل الشخير المزمن.

9. الحرص على الترطيب: شرب الماء بانتظام يمنع زيادة لزوجة الإفرازات التي تزيد الشخير.

10. التدخل الطبي عند اللزوم: الشخير المستمر يتطلب فحوصات نوم وتنفس لاكتشاف أي مشكلات كامنة والتدخل المبكر.


 

