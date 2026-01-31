مع تزايد الاهتمام بالصحة والجودة النوم، أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء أدوات أساسية لمراقبة النوم وتحسينه، ففي عام 2026، تتنافس مجموعة متنوعة من الساعات، الأساور، والخواتم الذكية لتقديم بيانات دقيقة عن مراحل النوم، معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، مع نصائح مخصصة لتعزيز الراحة الليلية.

أفضل أجهزة تتبع جودة النوم القابلة للارتداء في 2026

تستعرض لكم “صدى البلد” في هذا التقرير أفضل أجهزة تتبع جودة النوم القابلة للارتداء لعام 2026.

1. Whoop 5.0 – الأفضل لمتابعة النوم والأداء الرياضي:

يعد Whoop 5.0 الخيار الأمثل لمن يرغب في تتبع النوم والنشاط البدني لتحسين الأداء، يتميز هذا الجهاز بتقنية مدرب ذكي يقدم توصيات شخصية مثل مواعيد النوم وتقنيات التنفس الواعي بناء على بيانات النوم، لا يحتوي على شاشة لتجنب التشتيت أثناء الليل.

مميزاته:

- بيانات دقيقة عن مراحل النوم، معدل ضربات القلب، معدل التنفس، ومدة النوم العميق والتعافي.

- بطارية تدوم حتى أسبوعين في بعض الطرازات.

Whoop 5.0

2. Oura Ring 4 – أفضل جهاز قابل للارتداء لمراقبة النوم:

يعد خاتم Oura Ring 4 خيار جذاب ومريح للراغبين في تتبع النوم والصحة دون ارتداء جهاز ضخم على المعصم، يتميز بتصميم أنيق وخفيف ويأتي بستة ألوان، يقدم بيانات دقيقة عن النوم، التوتر، الدورة الشهرية، والمراقبة الصحية العامة.

مميزاته:

- تصميم مريح وسهل الارتداء

- بطارية تدوم 5-7 أيام

- يعرض مؤشر النوم ونصائح صحية مخصصة

- يتكامل مع تطبيقات مثل Apple Health وStrava وGoogle Fit

خاتم Oura Ring 4

3. سامسونج Galaxy Ring – الأفضل لمستخدمي أندرويد:

خاتم سامسونج مخصص لمستخدمي هواتف أندرويد، مع ميزات تتبع النوم واللياقة، بما في ذلك اكتشاف الشخير، يوفر تتبعا للتمارين، معدل ضربات القلب، مستوى الأكسجين، ودرجة حرارة الجلد.

مميزاته:

- تصميم أنيق وخفيف

- لا يحتاج اشتراك

- ميزات إضافية عند ربط الجهاز مع هاتف Galaxy

سامسونج Galaxy Ring

4. Fitbit Inspire 3 – أفضل ساعة تتبع النوم بأسعار معقولة:

تعد ساعة Fitbit Inspire 3 خيار ممتاز للراغبين في تتبع النوم والنشاط البدني دون جهاز ضخم، يتميز بشاشة صغيرة، بطارية تدوم حتى 10 أيام، يتتبع النوم بمراحله، معدل ضربات القلب، مستوى الأكسجين، ويقدم نصائح لإدارة التوتر.

مميزاته:

- تصميم نحيف وبسيط

- بطارية طويلة العمر

- سعر منخفض بالنسبة للميزات المقدمة