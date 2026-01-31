قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
دعاء التوبة قبل رمضان ..ردده هذه الأيام في جوف الليل
تكنولوجيا وسيارات

أفضل أجهزة تتبع النوم القابلة للارتداء في 2026
شيماء عبد المنعم

مع تزايد الاهتمام بالصحة والجودة النوم، أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء أدوات أساسية لمراقبة النوم وتحسينه، ففي عام 2026، تتنافس مجموعة متنوعة من الساعات، الأساور، والخواتم الذكية لتقديم بيانات دقيقة عن مراحل النوم، معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، مع نصائح مخصصة لتعزيز الراحة الليلية.

أفضل أجهزة تتبع جودة النوم القابلة للارتداء في 2026

تستعرض لكم “صدى البلد” في هذا التقرير أفضل أجهزة تتبع جودة النوم القابلة للارتداء لعام 2026.

1. Whoop 5.0 – الأفضل لمتابعة النوم والأداء الرياضي:

يعد Whoop 5.0 الخيار الأمثل لمن يرغب في تتبع النوم والنشاط البدني لتحسين الأداء، يتميز هذا الجهاز بتقنية مدرب ذكي يقدم توصيات شخصية مثل مواعيد النوم وتقنيات التنفس الواعي بناء على بيانات النوم، لا يحتوي على شاشة لتجنب التشتيت أثناء الليل.

مميزاته:

- بيانات دقيقة عن مراحل النوم، معدل ضربات القلب، معدل التنفس، ومدة النوم العميق والتعافي.

- بطارية تدوم حتى أسبوعين في بعض الطرازات.

2. Oura Ring 4 – أفضل جهاز قابل للارتداء لمراقبة النوم:

يعد خاتم Oura Ring 4 خيار جذاب ومريح للراغبين في تتبع النوم والصحة دون ارتداء جهاز ضخم على المعصم، يتميز بتصميم أنيق وخفيف ويأتي بستة ألوان، يقدم بيانات دقيقة عن النوم، التوتر، الدورة الشهرية، والمراقبة الصحية العامة.

مميزاته:

- تصميم مريح وسهل الارتداء

- بطارية تدوم 5-7 أيام

- يعرض مؤشر النوم ونصائح صحية مخصصة

- يتكامل مع تطبيقات مثل Apple Health وStrava وGoogle Fit

3. سامسونج Galaxy Ring – الأفضل لمستخدمي أندرويد:

خاتم سامسونج مخصص لمستخدمي هواتف أندرويد، مع ميزات تتبع النوم واللياقة، بما في ذلك اكتشاف الشخير، يوفر تتبعا للتمارين، معدل ضربات القلب، مستوى الأكسجين، ودرجة حرارة الجلد.

مميزاته:

- تصميم أنيق وخفيف

- لا يحتاج اشتراك

- ميزات إضافية عند ربط الجهاز مع هاتف Galaxy

4. Fitbit Inspire 3 – أفضل ساعة تتبع النوم بأسعار معقولة:

 

تعد ساعة Fitbit Inspire 3 خيار ممتاز للراغبين في تتبع النوم والنشاط البدني دون جهاز ضخم، يتميز بشاشة صغيرة، بطارية تدوم حتى 10 أيام، يتتبع النوم بمراحله، معدل ضربات القلب، مستوى الأكسجين، ويقدم نصائح لإدارة التوتر.

مميزاته:

- تصميم نحيف وبسيط

- بطارية طويلة العمر

- سعر منخفض بالنسبة للميزات المقدمة

