حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

بالصور

أسماء عبد الحفيظ

الشخير أثناء النوم من المشكلات المزعجة التي لا تؤثر على صاحبها فقط، بل تزعج المحيطين به أيضًا، ورغم أن الكثيرين يعتبرونه أمرًا طبيعيًا أو مجرد عادة، إلا أن الشخير قد يكون في بعض الأحيان إشارة إلى مشاكل صحية مثل انقطاع النفس أثناء النوم أو ضيق مجرى التنفس. 

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم 

هناك حيل بسيطة وعادات صحية يمكن أن تساعد على تقليل الشخير أو التخلص منه تمامًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

1- تغيير وضعية النوم
النوم على الظهر يزيد من احتمالية ارتخاء اللسان والأنسجة داخل الحلق، مما يعيق مجرى الهواء ويسبب الشخير. ينصح الخبراء بالنوم على أحد الجانبين لتقليل هذه المشكلة.

2- رفع الرأس قليلًا
استخدام وسادة إضافية أو مرتبة قابلة للتعديل يساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا، مما يقلل من الاهتزازات المسببة للشخير.

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

3- المحافظة على وزن صحي
زيادة الوزن، خاصة في منطقة الرقبة، تضيق مجرى التنفس وتزيد من الشخير. فقدان حتى بضعة كيلوغرامات يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا.

4- تجنب الكحول والتدخين
الكحول يرخي العضلات في الحلق، بينما التدخين يهيّج الأغشية المخاطية في الأنف والحنجرة. كلاهما يزيد من احتمالية الشخير.

5- تنظيف الأنف قبل النوم
انسداد الأنف يجعل التنفس عبر الفم أكثر شيوعًا، وهو سبب رئيسي للشخير. يمكن استخدام محلول ملحي أو استنشاق بخار الماء لتسهيل التنفس الليلي.

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

6- ترطيب غرفة النوم
الهواء الجاف يزيد من تهيج الحلق والأنف، وبالتالي يزيد من الشخير. استخدام جهاز ترطيب الجو قد يقلل من حدته.

7- ممارسة التمارين الخاصة بعضلات الحلق
هناك تمارين بسيطة لتقوية عضلات اللسان والحلق، مثل ترديد بعض الأصوات أو الغناء، تساعد على تقليل ارتخاء الأنسجة أثناء النوم.

8- الالتزام بروتين نوم منتظم
النوم في أوقات غير منتظمة يسبب إرهاقًا للجسم، ما يجعل العضلات أكثر عرضة للاسترخاء المفرط أثناء النوم وبالتالي يزيد من الشخير.

