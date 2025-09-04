قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مفاجأة في علاج الشخير أثناء النوم وعلاقته بالأكسجين.. فيديو

الدكتورة مها يوسف
الدكتورة مها يوسف
البهى عمرو

قالت الدكتورة مها يوسف، إن تشخيص حالات الشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم لا يتم بمجرد الكشف الإكلينيكي، بل يحتاج إلى إجراء ما يُعرف بـ دراسة النوم، والتي تتيح مراقبة جسم المريض أثناء نومه بشكل دقيق.

وتابعت خلال لقائه مع عبيدة أمير ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الدراسة تعتمد على تسجيل نشاط القلب والمخ وقياس نسبة الأكسجين في الدم والشخير والتنفس وحركة العضلات، وذلك عبر لواصق خاصة تُثبت على الجسم قبل النوم، لافتةً إلى أن المريض يبيت ليلته في مركز النوم بشكل طبيعي ثم يعود في اليوم التالي لمراجعة النتائج.

وأضافت الدكتورة مها يوسف أن أهم ما يتم متابعته هو مستوى الأكسجين أثناء النوم، مشيرة إلى أن المعدل الطبيعي يجب ألا يقل عن 90%.

وأكدت أن انخفاض الأكسجين عن هذا الحد يُعد مؤشر خطر، حيث قد يسبب مضاعفات على المدى الطويل مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والمشكلات الدماغية، مشددة على أن بعض الحالات المزمنة للشخير قد تصل نسبة الأكسجين لديها إلى الخمسينات أو الستينات، وهو ما يعرضها لمخاطر صحية جسيمة.

وأشارت إلى أن علاج الشخير في مراحله المبكرة أمر بالغ الأهمية لتجنب تلك المضاعفات، مضيفة: عشان نمنع الأمراض دي لازم من الأول أعالج الشخير، مؤكدة أن التشخيص المبكر عبر دراسة النوم هو الخطوة الأساسية في العلاج.

النوم صباح البلد قناة صدى البلد الأكسجين

