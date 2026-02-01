وضع حجر أساس «معهد الشيخ أبي بكر للقيادة» في كاليكوت

​في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس «مركز الثقافة السُّنّيَّة»، أُقيم حفل إطلاق مشروع «معهد الشيخ أبي بكر للقيادة» التابع لجامعة مدينة النور، وهو مركز التميّز التابع لجامعة مركز الثقافة السُّنيَّة، وذلك في «جنة المعرفة» بمدينة كاليكوت.

​وقد ترأس حفل الإطلاق رئيس جمعية العلماء بعموم كيرالا، الشيخ إي سليمان مسليار، فيما افتتح الفعالية إبراهيم خليل البخاري، وألقى الشيخ أبو بكر أحمد الكلمة الرئيسية. وتولّى السيد علي بافقيه الدعاء الافتتاحي، بينما ترأس الجلسة المدير العام لجامعة مركز الثقافة، سي محمد فيضي.

​كما قدّم الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري كلمةً رؤيويةً حول أهداف المشروع، فيما ألقى الشيخ أبو بكر الثقافي ونّاكود محاضرةً علمية، وقدّم الدكتور شاه الحميد النوراني عرضًا حول خارطة الإنجازات المستقبلية للمؤسسة.



​واختُتم الحفل بدعاءٍ للسيد محمد مهدي ميا الجشتي الأجميري، في حين ألقى الدكتور روشن النوراني الكلمات التقديمية، وقدّم سي بي عبيد الله الثقافي كلمة الشكر. وشارك في المناسبة عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية، من بينهم السيد عبد الفتّاح الأهدل، والسيد شافي باعلوي فالاباتّنم، ولينتو جوزيف عضو الجمعية التشريعية بكيرالا.

​ويهدف المعهد إلى إعداد قادة يمتلكون الكفاءة الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية، وقادرين على مواجهة التحولات والتحديات المعقّدة للقرن الحادي والعشرين، والعمل على جعل الهند مركزًا عالميًا رائدًا في مجال صناعة القيادات.

​وسوف يعمل المعهد في إطار متعدّد التخصصات من خلال مراكز متنوعة تُعنى بمختلف أبعاد القيادة، مع إعداد مناهج خاصة تستهدف تأهيل الطلبة للالتحاق بالخدمة المدنية الهندية والدولية، إلى جانب التركيز على المهارات التقنية المستقبلية بوصفها جزءًا أساسيًا من البرنامج الأكاديمي.

ومن المقرّر تنفيذ المشروع على مساحة واسعة تُقدّر بخمسين فدانًا في منطقة كاليكوت.