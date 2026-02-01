الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

شهدت درجات الحرارة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتواصل هذه الارتفاعات خلال الساعات القادمة.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أوضحت غانم أسباب هذا الارتفاع والعوامل التي ساهمت في تحوله، مؤكدة أن الطقس الدافئ سيستمر في الأيام القادمة، مع احتمال نشاط الرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات الطقس للأيام القادمة

كشفت منار غانم أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى قد بلغت 27 درجة مئوية، بارتفاع يتراوح بين 6 إلى 7 درجات عن المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ. كما أكدت غانم أن هناك تأثيرًا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي ساهم في رفع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس.

العظمى تصل لـ 30 درجة مئوية على الصعيد

أضافت غانم أن حالة الطقس ستستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية، بينما ستتراوح العظمى في مناطق الصعيد ما بين 30 درجة مئوية وأكثر. وأوضحت أن الأجواء ستكون دافئة بشكل ملحوظ، ومائلة للحرارة في معظم مناطق محافظات الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة ليلاً وزيادة البرودة في بعض المناطق

وأشارت إلى أن فترات الليل ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالأيام الماضية، حيث ستكون ما بين 14 و 15 درجة مئوية. ورغم هذا الارتفاع، فإن البرودة ستكون أكثر وضوحًا في محافظات الصعيد والمدن الجديدة، مما يساهم في شعور الناس بفرق كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة على القاهرة وشمال الصعيد

كما تحدثت منار غانم عن نشاط الرياح المتوقعة، حيث ستكون سرعتها بين 35 و 45 كيلو متر في الساعة، وستحمل معها كميات كبيرة من الأتربة والرمال، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في مناطق عديدة، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

توقعات بانخفاض درجات الحرارة بداية من الاثنين

واختتمت غانم تصريحاتها بالقول إن درجات الحرارة من المتوقع أن تبدأ في الانخفاض ابتداءً من يوم الاثنين، مما يشير إلى تحسن الطقس قليلاً مع انتهاء تأثير الكتل الهوائية الساخنة على البلاد.