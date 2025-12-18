أدوبي تعيد تعريف تحرير الفيديو بذكاء اصطناعي في Firefly

أطلقت شركة أدوبي، في فبراير الماضي منصة Firefly Video التي لاقت بعض الانتقادات، لكن الشركة واصلت تحسين وتطوير المنصة منذ ذلك الحين.

اليوم، كشفت أدوبي عن ميزات جديدة لتحرير الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي من شركاء أدوبي داخل Firefly.

عند إطلاق Firefly Video، كان بإمكان المستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي بناء على أوامر نصية، لكنهم كانوا يقتصرون على استخدام هذه المقاطع كما هي أو البدء من جديد في حال لم تعجبهم النتيجة.

في مؤتمر Adobe MAX الأخير، عرضت الشركة أدوات تحرير جديدة في Firefly تسمح للمستخدمين بتحرير مقاطع الفيديو المولدة دون الحاجة للبدء من الصفر، هذه الأدوات متاحة الآن للجميع عبر النسخة التجريبية العامة.

أدوات "Prompt to Edit" لتحرير الفيديو باستخدام الأوامر النصية

مع أدوات "Prompt to Edit" الجديدة، يمكن لمستخدمي Firefly تعديل مقاطع الفيديو المولدة باستخدام أوامر نصية، بما في ذلك تلك التي تحاكي التحكم في الكاميرا الافتراضية.

تمكن هذه الميزة، المدعومة بنموذج Runway Aleph المستخدمين من إضافة أو إزالة عناصر معينة من المشهد، وتغيير الخلفيات، وضبط الإضاءة والظروف، وحتى تعديل "طول البؤرة" focal length.

ووفقا لـ أدوبي، يتيح Firefly للمستخدمين إجراء هذه التعديلات مباشرة في المقطع الحالي، لم تعد مضطرا لتقبل التوليد العشوائي التالي، ويمكنك الاستمرار في تحسينه بإضافة مؤثرات صوتية أو مسارات موسيقية، ثم تحريره بشكل أكبر باستخدام محرر الفيديو في Firefly أو Premiere Desktop، لمنحك تحكما كاملا من الفكرة إلى التنفيذ.

تحرير مقاطع الفيديو ودمج المحتوى الحقيقي مع الفيديو المولد

يتيح محرر Firefly المستند إلى المتصفح للمستخدمين دمج المقاطع المولدة مع لقطاتهم الواقعية لإنشاء فيديو نهائي محرر، واجهة تحرير الفيديو تضم جدولا زمنيا متعدد المسارات يشبه نسخة مبسطة من Premiere Pro.

بالإضافة إلى التحرير الزمني، يمكن للمستخدمين أيضا تعديل مقاطع مثل المقابلات أو المقاطع التي تحتوي على محادثات من خلال تحرير النصوص في النصوص المترجمة للفيديو.

تكامل الذكاء الاصطناعي من شركات طرف ثالث

وفي إطار تعزيز قدرة Firefly، أعلنت أدوبي عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي من Topaz Labs داخل المنصة، وفقا لأدوبي، “الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يقتصر فقط على إنشاء المحتوى، بل يشمل أيضا الأدوات التي تجعل المحتوى قابلا للتكيف، والمدمج، والقابل للتنفيذ عبر مختلف سير العمل”.

مع هذه التحسينات، تسعى أدوبي إلى تعزيز قدرة المبدعين على التحكم الكامل في إنتاج الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يفتح أمامهم إمكانيات جديدة لتحرير وإنشاء محتوى مبتكر بكفاءة وسرعة.