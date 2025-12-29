قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة
قفز بدون تردد.. شهود عيان وأصدقاء البطل يكشفون قصة بطولة سامح سعد تركي في حادث ترعة المريوطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أهم 5 ميزات في Honor WIN تجعله من أقوى هواتف الألعاب بالعالم

Honor WIN
Honor WIN
احمد الشريف

أطلقت شركة Honor هاتفها الجديد Honor WIN، الذي يعد منافسًا قويًا في فئة هواتف الألعاب، مدعيًا تفوقه العالمي بفضل معالجات متقدمة وتقنيات تبريد مبتكرة.

إطلاق الهاتف ومواصفاته الأساسية

كشفت Honor عن هاتف Honor WIN خلال حدث تقني في الصين نهاية عام 2025، حيث يأتي الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.8 إنش ومعدل تحديث 144 هرتز، وبطارية سعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع 100 واط.

 يستهدف الجهاز عشاق ألعاب الفيديو الاحترافيين، مع تركيز على الأداء العالي في بيئات الـgaming المكثفة.

أبرز 5 ميزات تجعل Honor WIN الأفضل عالميًا

يبرز هاتف Honor WIN بميزات متخصصة في هواتف الألعاب، حسب بيانات الشركة الرسمية:

يعتمد نظام تبريد متقدم على غرفة بخار ثلاثية الأبعاد مع لوحة رسومات تبريد، مما يحافظ على درجة حرارة منخفضة أثناء الجلسات الطويلة، مقارنة بهواتف المنافسين.

يتميز الهاتف بمعالج قوي للألعاب هو Snapdragon 8 Elite يدعم رسومات Adreno 830، يوفر أداءً يصل إلى 2.2 ضعف في معالجة الرسوميات مقارنة بالجيل السابق.

يمتلك الهاتف شاشة مثالية للـgaming تدعم لتقنية 1.5K LTPO مع استجابة لمس تصل إلى 2500 هرتز، وإضاءة خلفية PWM بتردد 4320 هرتز لتقليل الإجهاد البصري.

يتميز الهاتف بصوت محيطي غامر حيث به نظام مكبرات صوت 1216 سيسيل وتقنية Histen 2.0، يوفر صوتًا 360 درجة مع دعم Dolby Atmos.

يدعم الهاتف  قلمًا للتحكم الدقيق ومبردًا خارجيًا، بالإضافة إلى بطارية تدوم حتى 12 ساعة في ألعاب AAA.

توافر الهاتف وأسعاره

سيتوفر هاتف Honor WIN في الأسواق الآسيوية والأوروبية ابتداءً من يناير 2026، بسعر يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية (12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين).

 لم تعلن Honor بعد عن توافره في الشرق الأوسط، لكن مصادر متابعة تتوقع إطلاقًا قريبًا عبر شركاء مثل أمازون ومتاجر محلية.

شركة Honor Honor Win هواتف الألعاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

عبادتان اثنتان للخروج من الحزن

عالم بـ الأوقاف: عبادتان اثنتان للخروج من الحزن والاكتئاب حتى لو الابتلاء صعب

أ.د. بديعة علي أحمد الطملاوي

عالمة أزهرية: قراءة الحظ والتاروت وربط الأحداث بحركة النجوم كهانة وكذب على الله

مصحف

قصة الهجرة إلى الحبشة وموقف النجاشي العادل مع الصحابة

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد