أهم 5 ميزات في Honor WIN تجعله من أقوى هواتف الألعاب بالعالم

أطلقت شركة Honor هاتفها الجديد Honor WIN، الذي يعد منافسًا قويًا في فئة هواتف الألعاب، مدعيًا تفوقه العالمي بفضل معالجات متقدمة وتقنيات تبريد مبتكرة.

إطلاق الهاتف ومواصفاته الأساسية

كشفت Honor عن هاتف Honor WIN خلال حدث تقني في الصين نهاية عام 2025، حيث يأتي الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.8 إنش ومعدل تحديث 144 هرتز، وبطارية سعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع 100 واط.

يستهدف الجهاز عشاق ألعاب الفيديو الاحترافيين، مع تركيز على الأداء العالي في بيئات الـgaming المكثفة.

أبرز 5 ميزات تجعل Honor WIN الأفضل عالميًا

يبرز هاتف Honor WIN بميزات متخصصة في هواتف الألعاب، حسب بيانات الشركة الرسمية:

يعتمد نظام تبريد متقدم على غرفة بخار ثلاثية الأبعاد مع لوحة رسومات تبريد، مما يحافظ على درجة حرارة منخفضة أثناء الجلسات الطويلة، مقارنة بهواتف المنافسين.

يتميز الهاتف بمعالج قوي للألعاب هو Snapdragon 8 Elite يدعم رسومات Adreno 830، يوفر أداءً يصل إلى 2.2 ضعف في معالجة الرسوميات مقارنة بالجيل السابق.

يمتلك الهاتف شاشة مثالية للـgaming تدعم لتقنية 1.5K LTPO مع استجابة لمس تصل إلى 2500 هرتز، وإضاءة خلفية PWM بتردد 4320 هرتز لتقليل الإجهاد البصري.

يتميز الهاتف بصوت محيطي غامر حيث به نظام مكبرات صوت 1216 سيسيل وتقنية Histen 2.0، يوفر صوتًا 360 درجة مع دعم Dolby Atmos.

يدعم الهاتف قلمًا للتحكم الدقيق ومبردًا خارجيًا، بالإضافة إلى بطارية تدوم حتى 12 ساعة في ألعاب AAA.

توافر الهاتف وأسعاره

سيتوفر هاتف Honor WIN في الأسواق الآسيوية والأوروبية ابتداءً من يناير 2026، بسعر يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية (12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين).

لم تعلن Honor بعد عن توافره في الشرق الأوسط، لكن مصادر متابعة تتوقع إطلاقًا قريبًا عبر شركاء مثل أمازون ومتاجر محلية.