صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
حادث غير أخلاقي جديد ضد أطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية | تفاصيل صادمة
هاتف Honor GT 2 Pro قادم بأداء فائق وبطارية عملاقة 8500 ملي

احمد الشريف

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتفها الجديد GT 2 Pro، المخصص لعشاق الألعاب والأداء العالي، حيث يجمع بين معالج قوي وبطارية عملاقة تدعم شحناً سريعاً فائق السرعة، مما يجعله منافساً قوياً في فئة الهواتف الرائدة لعام 2026.​

بطارية عملاقة وشحن فائق السرعة

يأتي Honor GT 2 Pro مزوداً ببطارية Si/C Li-Ion بسعة 8500 ملي أمبير ساعة، وهي واحدة من أكبر السعات في فئته، مما يضمن استخداماً مكثفاً ليومين كاملين خاصة في الألعاب والتطبيقات الثقيلة. 

يدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى تقنيات شحن لاسلكي متقدمة، ليصل إلى شحن كامل في دقائق معدودة.​

أداء خارق وشاشة متطورة للألعاب

يعتمد الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية 3 نانومتر، مع نوى تصل سرعتها إلى 4.6 جيجاهرتز ومعالج رسوميات Adreno 840، إلى جانب ذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5X وتخزين UFS 4.1 يصل إلى 1 تيرابايت. 

تصل الشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.83 إنش وبدقة 1224x2800 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع 6000 شمعة، مع حماية Giant Rhino Glass، توفر تجربة ألعاب سلسة وغامرة.​

كاميرا احترافية وتصميم متين

نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة (رئيسية مع OIS، تليفوتو 3x، ألتراوايد 122 درجة)، تدعم تصوير فيديو 4K@60 إطار مع تثبيت Gyro-EIS، وكاميرا أمامية 50 ميجابكسل. 

التصميم مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68/IP69، مع إطار ألومنيوم وخلفية بلاستيك مقوى، ويعمل بنظام Android 16 مع MagicOS 10.

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

صورة تعبيرية

ارشيفية

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

وزير التربية والتعليم

عبوة زيت جديدة في التموين

السكري

الجري

الكساح

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

المدرعة تمساح 1

منظومة حارس 2

مسيرات

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

