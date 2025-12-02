هاتف Honor GT 2 Pro قادم بأداء فائق وبطارية عملاقة 8500 ملي

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتفها الجديد GT 2 Pro، المخصص لعشاق الألعاب والأداء العالي، حيث يجمع بين معالج قوي وبطارية عملاقة تدعم شحناً سريعاً فائق السرعة، مما يجعله منافساً قوياً في فئة الهواتف الرائدة لعام 2026.​

بطارية عملاقة وشحن فائق السرعة

يأتي Honor GT 2 Pro مزوداً ببطارية Si/C Li-Ion بسعة 8500 ملي أمبير ساعة، وهي واحدة من أكبر السعات في فئته، مما يضمن استخداماً مكثفاً ليومين كاملين خاصة في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

يدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى تقنيات شحن لاسلكي متقدمة، ليصل إلى شحن كامل في دقائق معدودة.​

أداء خارق وشاشة متطورة للألعاب

يعتمد الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية 3 نانومتر، مع نوى تصل سرعتها إلى 4.6 جيجاهرتز ومعالج رسوميات Adreno 840، إلى جانب ذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5X وتخزين UFS 4.1 يصل إلى 1 تيرابايت.

تصل الشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.83 إنش وبدقة 1224x2800 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع 6000 شمعة، مع حماية Giant Rhino Glass، توفر تجربة ألعاب سلسة وغامرة.​

كاميرا احترافية وتصميم متين

نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة (رئيسية مع OIS، تليفوتو 3x، ألتراوايد 122 درجة)، تدعم تصوير فيديو 4K@60 إطار مع تثبيت Gyro-EIS، وكاميرا أمامية 50 ميجابكسل.

التصميم مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68/IP69، مع إطار ألومنيوم وخلفية بلاستيك مقوى، ويعمل بنظام Android 16 مع MagicOS 10.