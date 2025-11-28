بطل التحمل يصل الشرق الأوسط.. HONOR X7d يراهن على المتانة والبطارية العملاقة

استجابةً للضغوط الاقتصادية العالمية وحاجة المستهلكين لهواتف "تعيش طويلاً"، أعلنت شركة هونر عن طرح هاتفها الاقتصادي الجديد HONOR X7d في الأسواق العربية ومصر.

لا يحاول الهاتف الجديد المنافسة بالكاميرات الفائقة أو المعالجات الخارقة، بل يركز على نقطتين جوهريتين تهمان المواطن العادي: المتانة، وعمر البطارية.

شهادة مقاومة السقوط.. وداعاً للشاشات المكسورة

أكثر ما يميز X7d هو حصوله على شهادة متقدمة من فئة 5 نجوم في مقاومة السقوط. استخدمت الشركة بنية هندسية لامتصاص الصدمات في الزوايا الأربع، مع زجاج مقوى يحمي الشاشة من السقوط العرضي الذي يتكرر يومياً.

هذا التوجه يجعله خياراً مثالياً لفئات واسعة، بدءاً من سائقي خدمات التوصيل الذين يحتاجون لهاتف قوي، وصولاً إلى الطلاب والأطفال.

بطارية تكفي لعطلة نهاية الأسبوع

تحت الغطاء، يقبع "خزان طاقة" بسعة 6000 مللي أمبير، وهو رقم يتفوق على معظم الهواتف الرائدة التي تبلغ تكلفتها عشرة أضعاف سعر هذا الجهاز. ووفقاً لتجارب الأداء الأولية، يمكن لهذا الهاتف الصمود لمدة تصل إلى 3 أيام من الاستخدام الخفيف، أو تشغيل مقاطع فيديو متواصلة لمدة 20 ساعة.

توازن في المواصفات

رغم سعره التنافسي، لم تبخل هونر في الأساسيات؛ فالهاتف يأتي بشاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة توفر مساحة رؤية مريحة، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 256 جيجابايت، مما يحل مشكلة "الذاكرة ممتلئة" التي يعاني منها مستخدمو هذه الفئة. إنه باختصار، الهاتف الذي تشتريه وتنسى مشاكله.