بسعر معقول وميزات ثورية.. هونر تطلق هاتف Honor 500 إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Honor 500 والذي يأتي بتصميم جديد مستوحى من هواتف Apple إلى جانب بعض ترقيات المواصفات الرئيسية مقارنة بهواتف Honor 400.

مواصفات هواتف Honor 500

على الجانب الآخر يأتي تصميم هاتف Honor 500 و 500 Pro يعد مستوحى من هاتف iPhone Air مع وجود واقي مميز للكاميرا في الخلف.

على الجانب الآخر ظهر هاتف Honor 500 لأول مرة في الصين بمعالجSnapdragon وبطاريات ضخمة

على الرغم من أن هواتف Honor الجديدة ليست رقيقة أو خفيفة مثل Air، إلا أنها تأتي بكاميرات احترافية وبطاريات ضخمة.

أما بالنسبة للتصميم، فيتميز كلا الإصدارين من سلسلة 500 بإطارات من الألومنيوم وغطاء خلفي من الزجاج.

يبلغ سمك كل هاتف 7.8 مم، ويزن 198 جرامًا و201 جرامًا على التوالي كما تحافظ Honor على متانة هواتفها السابقة بفضل حماية كاملة من دخول الماء بمعياري IP68 وIP69K.

يتميز هاتفا Honor 500 و500 Pro بشاشة OLED بتقنية LTPO مقاس 6.55 بوصة بدقة 1264 × 2736 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع تبلغ 6000 شمعة. كما يضم كلا الهاتفين ماسح بصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة، وكاميرات سيلفي بدقة 50 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 8 Elite، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، بينما يحصل هاتف Honor 500 الأساسي على شريحة Snapdragon 8s Gen 4.

هاتف Honor 500

في الخلف، يأتي كلا الطرازين من Honor 500 بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل (مستشعر 1/1.4 بوصة) وعدسات واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل. كما يأتي الطراز 500 Pro بكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

ميزات هاتف Honor 500

يتميز هاتفا Honor 500 و500 Pro ببطاريات Si-C بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 80 وات وشحن سلكي عكسي بقوة 27 وات

يعمل كلا الهاتفين بنظام MagicOS 10 المبني على أندرويد 16، ويحملان بطاريات Si-C بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 80 واط. كما يدعم طراز Pro الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، ويدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي العكسي حتى 27 واط ومن المتوقع أن يبدأ شحنات البيع الفعلي في 27 نوفمبر.

تتراوح أسعار هاتف حوالي 380 دولارًا أمريكيًا لإصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يصل سعر إصدار Honor 500 Pro إلى 3599 يوان (506 دولارات أمريكية) لنفس السعة، مع خيارات متعددة للذاكرة تتجاوز ذلك، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء ممتاز وسعر معقول

