الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شركة Honor تستعد لطرح هاتف متوسط السعر بأكبر بطارية في تاريخها تصل إلى 8100 ملي أمبير

Honor
Honor
احمد الشريف

تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف متوسط السعر يحمل أكبر بطارية تم تضمينها في هواتفها حتى الآن، حيث كشفت تسريبات موثوقة أن الهاتف سيأتي ببطارية بسعة تقترب من 8100 ملي أمبير، وهو رقم قياسي في هواتف الشركة الصينية التي باتت تركز على تقديم تجارب استخدام طويلة الأمد ومناسبة لمتطلبات المستخدمين المعاصرين بالشحن الطويل والاستخدام المكثف.​

بطارية بسعة 8100 ملي أمبير وشحن سريع 80 واط

تعتبر سعة البطارية التي تبلغ حوالي 8100 ملي أمبير طفرة حقيقية لهواتف Honor، خاصة مع تقنية البطاريات الكربونية السيليكونية التي تسمح بحجم أكبر للطاقة دون زيادة سمك الجهاز، حيث من المتوقع ألا يتجاوز سمك الهاتف 8 مم.

 يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 80 واط، ما يمكن من شحن البطارية بالكامل خلال فترة قصيرة نسبياً، مع الحفاظ على تحسين عمر البطارية ليصل حتى 6 سنوات.​

مواصفات متوقعة وأداء واعد

تسريبات إضافية تشير إلى أن الهاتف سيكون مزوداً بمعالج من سلسلة Snapdragon 7، ومن المتوقع أن يأتي بنظام تشغيل Android 15 مع واجهة MagicOS 9.9. 

كما من المتوقع أن تلفت شاشة AMOLED بقياس 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز الأنظار، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانوية لالتقاط الصور واسعة الزاوية. 

سيكون الهاتف خفيف الوزن نسبياً مقارنة مع حجم البطارية الكبير، حيث تقدر وزنه بحوالي 209 جرام.​

استمرار تركيز Honor على فئة الهواتف المتوسطة

يعكس هذا الإطلاق استراتيجية Honor المستمرة في تقديم هواتف متوسطة السعر بمواصفات تنافس هواتف الفئة العليا، حيث تدمج الشركة تقنيات متقدمة مع أسعار معقولة لجذب قاعدة واسعة من المستخدمين الباحثين عن هواتف قوية تدوم طويلاً بكفاءة عالية.​

هاتف Honor الجديد المتوقع مع بطارية بسعة 8100 ملي أمبير يمثل قفزة نوعية في تاريخ الشركة، لا سيما مع دعم الشحن السريع وتحسين عمر البطارية. من المتوقع أن يكون الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يفضلون هواتف ذات عمر بطارية طويل وأداء متين في فئة متوسطة السعر

Honor شركة Honor أكبر بطارية

