أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما

أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حاليًا عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا واضحًا بين رؤى المستقبل لدى قيادتي البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر صاحبة أكبر حضارة في التاريخ، تمضي بخطى واثقة نحو بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للاستثمارات القادمة من مختلف دول العالم في ظل مناخ اقتصادي جاذب ومستقر.

أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية

أبدى الإعلامي أحمد موسى سعادته الكبيرة بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري عقب فوزه المستحق على الزمالك بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قدم عرضًا قويًا يليق بتاريخه وبجماهيره.

أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل حواره مع رجل الأعمال أحمد عز، رائد صناعة الحديد في الشرق الأوسط، والذي أشاد فيه بدور الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

وليد صلاح الدين يكشف حصيلة مبارياته مع الفريق منذ توليه المنصب

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن حصيلة مبارياته مع الفريق منذ توليه المنصب، موضحًا أن الفريق خاض 12 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة.

هل يقع طلاق الغضب؟.. وهل كان هناك توثيق للطلاق في عهد رسول الله؟.. الشيخ مظهر شاهين يوضح

أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن طلاق الغضب والعصبية لا يقع، مشيرا إلى أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لا يوجد توثيق للطلاق، ولا للزواج، ولكن كان يتم بالإشهار.

محافظ الفيوم: معركة شرسة في انتخابات النواب وندعو للمشاركة الإيجابية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة أتمت كافة استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، واصفاً المنافسة بـالمعركة الشرسة نظراً للعدد الكبير من المرشحين والإقبال المتوقع من الناخبين، ودعا المحافظ أهالي الفيوم إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار من يمثلهم في المجلس التشريعي الأهم في مصر.

أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، عن سباق عالمي على المعادن النادرة والثمينة، موضحًا أن عددها يصل إلى 13 معدنًا من بينها الثوريوم، الذي يعد من المعادن الاستراتيجية المهمة جدًا.

أحمد موسى: توقعت فوز الأهلي بهدفين في السوبر.. وزيزو وبن شرقي أثبتا قيمتهما

عبَّر الإعلامي أحمد موسى عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به النادي الأهلي الليلة أمام الزمالك في السوير المصري، والتي حسمها لصالحه بهدفين نظيفين، مؤكدًا أنه كان واثقًا من تحقيق الفوز قبل صافرة البداية.

خالد مرتجي: فوز الأهلي بالسوبر مستحق.. وتوقعت تتويج زيزو بجائزة رجل المباراة

أعرب المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، مؤكدًا أن الانتصار جاء ثمرة جهد وإصرار من اللاعبين والجهاز الفني، الذين قدموا أداءً قويًا يليق باسم وتاريخ القلعة الحمراء.