وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر
قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حاليًا عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا واضحًا بين رؤى المستقبل لدى قيادتي البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر صاحبة أكبر حضارة في التاريخ، تمضي بخطى واثقة نحو بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للاستثمارات القادمة من مختلف دول العالم في ظل مناخ اقتصادي جاذب ومستقر.

أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أبدى الإعلامي أحمد موسى سعادته الكبيرة بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري عقب فوزه المستحق على الزمالك بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قدم عرضًا قويًا يليق بتاريخه وبجماهيره.

أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل حواره مع رجل الأعمال أحمد عز، رائد صناعة الحديد في الشرق الأوسط، والذي أشاد فيه بدور الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

وليد صلاح الدين يكشف حصيلة مبارياته مع الفريق منذ توليه المنصب
كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، عن حصيلة مبارياته مع الفريق منذ توليه المنصب، موضحًا أن الفريق خاض 12 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة.

هل يقع طلاق الغضب؟.. وهل كان هناك توثيق للطلاق في عهد رسول الله؟.. الشيخ مظهر شاهين يوضح
أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن طلاق الغضب والعصبية لا يقع، مشيرا إلى أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لا يوجد توثيق للطلاق، ولا للزواج، ولكن كان يتم بالإشهار.

محافظ الفيوم: معركة شرسة في انتخابات النواب وندعو للمشاركة الإيجابية
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة أتمت كافة استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، واصفاً المنافسة بـالمعركة الشرسة نظراً للعدد الكبير من المرشحين والإقبال المتوقع من الناخبين، ودعا المحافظ أهالي الفيوم إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار من يمثلهم في المجلس التشريعي الأهم في مصر.

أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، عن سباق عالمي على المعادن النادرة والثمينة، موضحًا أن عددها يصل إلى 13 معدنًا من بينها الثوريوم، الذي يعد من المعادن الاستراتيجية المهمة جدًا.

أحمد موسى: توقعت فوز الأهلي بهدفين في السوبر.. وزيزو وبن شرقي أثبتا قيمتهما
عبَّر الإعلامي أحمد موسى عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به النادي الأهلي الليلة أمام الزمالك في السوير المصري، والتي حسمها لصالحه بهدفين نظيفين، مؤكدًا أنه كان واثقًا من تحقيق الفوز قبل صافرة البداية.

خالد مرتجي: فوز الأهلي بالسوبر مستحق.. وتوقعت تتويج زيزو بجائزة رجل المباراة
أعرب المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، مؤكدًا أن الانتصار جاء ثمرة جهد وإصرار من اللاعبين والجهاز الفني، الذين قدموا أداءً قويًا يليق باسم وتاريخ القلعة الحمراء.

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

حياة خطاب

تجديد الثقة في حياة خطاب نائبا أول لرئيس اللجان البارالمبية الإفريقية

محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

شباب النواب تهنئ النادي الأهلي بالفوز ببطولة السوبر المصري

غرامة مالية

تنطلق غدًا.. غرامة 20 ألف جنيه حال نشر شائعات عن انتخابات النواب 2025

بالصور

كاديلاك تودع 2 من أفضل سيارات العلامة على الإطلاق

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

