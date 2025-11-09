أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر صاحبة أكبر حضارة في التاريخ، تمضي بخطى واثقة نحو بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للاستثمارات القادمة من مختلف دول العالم في ظل مناخ اقتصادي جاذب ومستقر.

منتدى الأعمال المصري الصيني

وأوضح “أبو العينين” خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الصيني، والتي أذيعت عبر برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر، وأكبر شريك تجاري أجنبي للقاهرة، حيث تساهم بشكل فعال في مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي.

العلاقات الثنائية بين البلدين

وأضاف أن ما تحقق في العلاقات الثنائية بين البلدين يدعو للفخر، إلا أن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون حتى تصبح الصين أكبر مستثمر في مصر، لافتًا إلى أن البلاد تمتلك مقومات ضخمة تشمل الأيدي العاملة الشابة والموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا.

دعم الاستثمار بشكل كامل

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن القيادة السياسية المصرية تدعم الاستثمار بشكل كامل، وتوفر المناخ المناسب لنموه، مؤكدًا أن مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يمثل لحظة تاريخية تجسد عمق الروابط بين البلدين.

وكشف أبو العينين عن وجود مساعٍ جادة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، داعيًا الشركات المصرية والمستثمرين الصينيين إلى العمل المشترك بروح الشراكة الحقيقية لتحقيق التنمية المتبادلة.

واختتم أبو العينين تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه كمستثمر وبرلماني ينقل نبض الشعب المصري الذي يعتز بالصين ومنتجاتها ويقدر دورها كقوة اقتصادية عالمية صديقة لمصر.