أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
فاروق جعفر: أعظم شيء في مباراة السوبر الجماهير .. بجد كانت حاجة تشرف
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول

محمد البدوي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر صاحبة أكبر حضارة في التاريخ، تمضي بخطى واثقة نحو بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للاستثمارات القادمة من مختلف دول العالم في ظل مناخ اقتصادي جاذب ومستقر.

منتدى الأعمال المصري الصيني

وأوضح “أبو العينين” خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الصيني، والتي أذيعت عبر برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر، وأكبر شريك تجاري أجنبي للقاهرة، حيث تساهم بشكل فعال في مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي.

 العلاقات الثنائية بين البلدين

وأضاف أن ما تحقق في العلاقات الثنائية بين البلدين يدعو للفخر، إلا أن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون حتى تصبح الصين أكبر مستثمر في مصر، لافتًا إلى أن البلاد تمتلك مقومات ضخمة تشمل الأيدي العاملة الشابة والموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا.

دعم الاستثمار بشكل كامل

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن القيادة السياسية المصرية تدعم الاستثمار بشكل كامل، وتوفر المناخ المناسب لنموه، مؤكدًا أن مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يمثل لحظة تاريخية تجسد عمق الروابط بين البلدين.

وكشف أبو العينين عن وجود مساعٍ جادة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، داعيًا الشركات المصرية والمستثمرين الصينيين إلى العمل المشترك بروح الشراكة الحقيقية لتحقيق التنمية المتبادلة.

واختتم أبو العينين تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه كمستثمر وبرلماني ينقل نبض الشعب المصري الذي يعتز بالصين ومنتجاتها ويقدر دورها كقوة اقتصادية عالمية صديقة لمصر.

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

