محافظ الفيوم: معركة شرسة في انتخابات النواب وندعو للمشاركة الإيجابية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة أتمت كافة استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، واصفاً المنافسة بـالمعركة الشرسة نظراً للعدد الكبير من المرشحين والإقبال المتوقع من الناخبين، ودعا المحافظ أهالي الفيوم إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار من يمثلهم في المجلس التشريعي الأهم في مصر.



أوضح المحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن جميع أجهزة المحافظة في حالة استنفار تام لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة، وأشار إلى أن الكتلة الناخبة في الفيوم تتجاوز 2.3 مليون ناخب، سيدلون بأصواتهم في أكثر من 340 لجنة فرعية موزعة على ما يزيد عن 230 مركزاً انتخابياً.

وأكد الأنصاري أن كافة المرافق الحيوية من مياه وكهرباء وخدمات لوجستية جاهزة تماماً، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن التي استنفرت كافة أجهزتها منذ عدة أيام لتأمين العملية الانتخابية.

منافسة قوية على 19 مقعداً

كشف المحافظ أن المنافسة ستكون على 19 مقعداً، منها 9 مقاعد فردية يتنافس عليها أكثر من 60 مرشحاً، بالإضافة إلى مقاعد القائمة. ووصف الأجواء الانتخابية بالزخم الكبير الذي شهدته المؤتمرات الانتخابية والدعاية التي قام بها كل مرشح وحزب خلال الأيام الماضية، متوقعاً أن ينعكس هذا الزخم على كثافة المشاركة أمام اللجان.

