هل يقع طلاق الغضب؟.. وهل كان هناك توثيق للطلاق في عهد رسول الله؟.. الشيخ مظهر شاهين يوضح

أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن طلاق الغضب والعصبية لا يقع، مشيرا إلى أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لا يوجد توثيق للطلاق، ولا للزواج، ولكن كان يتم بالإشهار.

وقال مظهر شاهين، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن في الماضي كان يوجد ما يسمى بالتوثيق المجتمعي، وهذا التوثيق كان يتم بمعرفة المجتمع والشهود.

إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أنه نناشد الأزهر بتغيير حكم الطلاق الشفهي، ولا بد من إلغاء هذا النوع من الطلاق، مؤكدا أنه لا بد أن يكون الطلاق موثقا قي الأوراق الرسمية.

