أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل حواره مع رجل الأعمال أحمد عز، رائد صناعة الحديد في الشرق الأوسط، والذي أشاد فيه بدور الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

أهم وزير صناعة

وقال موسى إن أحمد عز أكد له أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، هو أهم وزير صناعة جاء إلى مصر منذ 40 عامًا، موضحًا أنه يعمل بجد وإخلاص من أجل تطوير الصناعة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

القضاء على البيروقراطية

ونقل موسى عن عز قوله إن الفريق كامل الوزير يعمل على القضاء على البيروقراطية ويقدّم تسهيلات حقيقية للصناع والمستثمرين، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الصناعية.

وأضاف الإعلامي أن أحمد عز اختتم حديثه بالتأكيد على أن ما يقوم به الوزير كامل الوزير سيؤتي ثماره قريبًا، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر حاليًا يمثل طفرة صناعية غير مسبوقة ستنعكس على الاقتصاد الوطني في المدى القريب.