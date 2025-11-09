أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن انبهاره بالمستوى الذي ظهر به فريق الأهلي خلال مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، والتي انتهت بتتويج الفريق الأحمر بعد فوزه بهدفين دون رد، معتبرًا أن المباراة كانت من أقوى العروض التي قدمها الأهلي في الفترة الأخيرة.

وخلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، تحدث موسى عن تألق النجم المغربي أشرف بن شرقي، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله يعد من الأجمل في تاريخ لقاءات القطبين.

وقال معلقًا بطريقة طريفة:

“يا جماعة شوفوا بن شرقي عمل إيه! استلم الكرة بثبات غير طبيعي، وثبت الحارس عواد في مكانه قبل ما يسجل الهدف في الزاوية اليمنى.. عواد كان بيتفرج على الكورة زينا!”.

وأضاف موسى أن الهدف خطف أنظار الجماهير، وجعل الجميع ينسى الكثير من الأهداف السابقة، مشيرًا إلى أن مروان عطية كان أيضًا في قمة عطائه خلال اللقاء، واصفًا أداءه بأنه “فايق بكل معنى الكلمة”.

وأكد موسى أن الأهلي استعاد بريقه في هذه المباراة، قائلًا إن الفريق قدم أداءً متكاملاً يعد الأفضل له منذ ما يقارب العام، مضيفًا:

“الأهلي رجع يستمتع بالكورة زي زمان، وأداءه النهارده يفرح أي مشجع”.

كما قارن موسى بين أداء الأهلي الحالي وفريق ليفربول الإنجليزي، موضحًا أن “كلاهما يمتلك المقومات، لكن النتائج لم تكن تعكس الإمكانيات”، معربًا عن حزنه لهزيمة ليفربول الأخيرة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ورغم إشادته بالأهلي، لم يغفل موسى الإشادة بالزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض قدم أداءً قويًا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، وقال:

“الزمالك لعب برجولة، وكان ممكن يسجل، لكن هدف الجزيري لم يحتسب لأنه لمس الكرة بيديه”.

كما نوه إلى كفاءة الحكم التركي الذي أدار اللقاء، مؤكدًا أنه “حكم صارم، عادل، وطبق القانون بحزم دون مجاملة لأي طرف”.