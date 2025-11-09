قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
فاروق جعفر: أعظم شيء في مباراة السوبر الجماهير .. بجد كانت حاجة تشرف
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
توك شو

أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، عن سباق عالمي على المعادن النادرة والثمينة، موضحًا أن عددها يصل إلى 13 معدنًا من بينها الثوريوم، الذي يعد من المعادن الاستراتيجية المهمة جدًا.

وأشار موسى إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في امتلاك الثوريوم بعد الهند والبرازيل وأستراليا وأمريكا، مؤكدًا أن الاحتياطي العالمي من الثوريوم يصل إلى 6 ملايين طن، بينما تمتلك مصر نحو 325 ألف طن. 

استخدام طائرات حديثة

وأضاف أن احتياطي مصر يخضع للرصد باستخدام طائرات حديثة مهمتها قياس كميات المعدن في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

 كميات إضافية من الثوريوم

وأكد موسى أن اكتشاف كميات إضافية من الثوريوم سيجعل مصر في المركز الأول عالميًا، واصفًا هذا الملف بأنه بشريات سارة للمصريين. وأوضح أن الفريق المختص أخذ عينات لإنتاج ما يُعرف بـ "الكعكة الصفراء"، على غرار ما يُجرى مع اليورانيوم.

وشدد الإعلامي على أن هذا الملف يحظى بدعم رئاسي هائل، مشيرًا إلى أن امتلاك هذا الاحتياطي سيحدث نقلة كبيرة لمصر، ويجعلها من أكبر الدول التي تمتلك هذا المعدن الاستراتيجي.

كما أشار موسى إلى أن مصر متفقة مع روسيا لتزويدها باليورانيوم، لافتًا إلى أن الهند لديها مفاعلين يعملان بالثوريوم، بينما الصين تعمل حاليًا على إنشاء مفاعل ثوريوم.

وأوضح موسى أن المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن، وتستخدم في صناعة أشباه المواصلات، مشيرًا إلى أن هناك منافسة شديدة بين الدول على كل جرام من هذه المعادن.

 جهود رجال مصر وعلمائها 

واختتم موسى تصريحاته قائلاً: “الثوريوم موجود في أكثر من منطقة بمصر، لكن الجزء الأكبر في منطقة واحدة، وبفضل جهود رجال مصر وعلمائها وخبرائها، سننتقل قريبًا من المركز الخامس إلى الأول عالميًا”.

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه جعفر العمدة
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
