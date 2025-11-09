أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حاليًا عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا واضحًا بين رؤى المستقبل لدى قيادتي البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

منتدى الأعمال المصري الصيني

وقال “أبو العينين” خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الصيني، والتي تمت إذاعتها عبر برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن ما يجمع القاهرة وبكين هو تاريخ عريق من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

أعرق الحضارات الإنسانية

وأضاف وكيل مجلس النواب أن مصر تحتفل اليوم بما حققته الصين، صاحبة واحدة من أعرق الحضارات الإنسانية، مشيدًا بالتجربة الصينية الناجحة في تحقيق التنمية والنهضة الصناعية.

وثمّن أبو العينين السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الصينية، والتي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس احترام الصين للقانون الدولي ويعزز التعاون الدولي القائم على الثقة والمصالح المشتركة.

الشراكة المصرية الصينية

واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الصينية تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع والبنية التحتية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها مصر في إطار رؤية 2030.