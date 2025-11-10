قلبه توقف للحظات وعاد وهو على جهاز التنفس.. الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي حرجة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
توك شو

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
البهى عمرو

انتشرت أخبار كثيرة خلال الساعات الماضية، بخصوص الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي، وذلك بعد تعرضه لحادث قوي، في محافظة المنيا، وانتقل بعد ذلك لأحد المستشفيات الحكومية للحصول على العلاج اللازم.

وكشف محمد سعودي صديق الفنان إسماعيل الليثى، تفاصيل جديدة عن حالة الفنان بعد توفير غرفة رعاية له بأحد مستشفيات المنيا العامة.

وقال صديق الفنان إسماعيل الليثي، إنه استغاث أمس في فيديو مع شيماء سعيد زوجة إسماعيل، وعلى الفور كانت الاستجابة سريعة من قبل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وأوضح أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتابع معه لحظة بلحظة، منذ الحادثة، وأنه عمل على توفير غرفة الرعاية المركزة، ووفر غرفة خارجية بمستشفى خاصة، لكن الأطباء نصحوا بعدم خروج إسماعيل من المستشفى لآن قلبه في حالة خطرة.

وأشار صديق الفنان إسماعيل الليثي، إلى أن آخر مكالمة بينه وبين الفنان إسماعيل كانت قبل الحادث بساعات، ولكن بعد ذلك جاء له اتصال يخبره بأنه تعرض لحادث، وعلى الفور أخذ زوجة الفنان الليثي وذهب للمستشفى.

ولفت إلى أنه عندما وصل لـ المستشفي وجد إسماعيل في الطوارئ، وظهر مع زوجة إسماعيل في الفيديو لتوفير غرفة رعاية، وبالفعل تم توفيرها.

وعن حالة الفنان الصحية، قال" إسماعيل يعاني من كسر في قاع الجمجمة، وكسر في الجمجمة من الجانب الأيمن، وكسور في الوجه، وأن قلبه توقف وعاد مرة أخرى، أن الفنان تم وضعه على جهاز تنفس، وأنه يعاني من نزيف داخلي".

حالة إسماعيل حرجة

 

وأشار إلى أن حالة إسماعيل حرجة، ويعاني من مشكلات صحية وأنه يطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء، لآن الحادثة كبيرة.

وفي وقت سابق اكدت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي، أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لا تزال حرجة وغير مستقرة، لليوم الثالث، مشيرتا إلى أن الفريق الطبي يواصل جهوده المكثفة لتحسن حالته الصحيه، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، أول امس الجمعة، بتصادم سيارتين ملاكي ، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

ومن جانبه أكد السيد حسن نقيب الموسيقى بالمنيا، أن مدير المستشفى يتابع الحالة بنفسه لحظة بلحظة، مؤكدًا أن النزيف تراجع نسبيًا مقارنة باليوم الأول ، إلا أن الوضع الصحي العام للمطرب ما زال يتطلب الرعاية الدقيقة، موضحاً اننا  لا نملك سوى الدعاء له بالشفاء، ونسأل الله أن يعافيه في أقرب وقت

مشيرا إلى أن عدد من أعضاء نقابة الموسيقيين بالمنيا متواجدون بصفه مستمرة لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه وتوفير كل احتباحاته.

وفي سياق متصل نشر " صدى البلد" التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي، والذي جاء به انه يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير الطبي إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم

وتواصل الأطقم الطبية المتابعة الدقيقة للحالة، وسط دعوات أسرته ومحبيه لتحسن حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين. 
 

