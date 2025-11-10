قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبه توقف للحظات وعاد وهو على جهاز التنفس.. الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي حرجة
في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

وجهت مدرسة السادات الابتدائية المشتركة بمحافظة الجيزة ، رسالة عاجلة لأولياء الأمور طالبتهم خلالها بضرورة الاهتمام بتربية أبنائهم

حيث جاءت نص الرسالة المعلنة على الصفحة الرسمية للمدرسة كالتالي :

إلي السادة الأفاضل أولياء الأمور الكرام ..

من داخل المدارس ومن قلب المعاناة اليومية التي نعيشها، نوجّه إليكم هذا النداء الصريح والواقعي، بعيدًا عن المجاملة، وقريبًا من الحقيقة:

لقد أصبحت المدرسة اليوم، تتحمل أعباءً تفوق طاقتها، حيث لم تعد مسؤوليتنا مقتصرة على التعليم فقط، بل أصبحت تشمل كذلك ما يجب أن يُغرس أولًا في البيت: الاحترام، الانضباط، المسؤولية، والحد الأدنى من القيم الأخلاقية.

للأسف، نواجه يوميًا حالات من العنف، اللامبالاة، قلة الاحترام، الإدمان على الهواتف، ضعف التركيز، والانفلات السلوكي لدى فئة واسعة من التلاميذ، وهي ظواهر لا يمكن للمدرسة وحدها معالجتها، بل هي نتاج مباشر لغياب التتبع الأسري، وضعف الحوار داخل البيوت، وترك الأبناء دون توجيه أو محاسبة.

نحن لا نعمّم، فهناك أسر مشكورة ما زالت تقوم بدورها التربوي بوعي وجهد، ونجد أثر ذلك واضحًا في سلوك أبنائهم داخل المدرسة. ولكن هذه الفئة أصبحت للأسف أقلية وسط طوفان من الإهمال التربوي الذي تعاني منه مؤسساتنا.

أولياء الأمور الاعزاء:.

المدرسة ليست مصلحًا اجتماعيًا، ولا بديلاً عن الأسرة. نحن نكمل دوركم، ولا يمكن أن ننجح في تعليم أبنائكم دون دعمكم الحقيقي والفعّال، لا بالكلام، بل بالمتابعة، والمراقبة، والتواصل المستمر مع الإدارة والأساتذة.

نعلم أن الحياة صعبة، وأن الانشغالات كثيرة، ولكن من لم يجد وقتًا لتربية أبنائه، فليستعد لدفع ثمن التقصير مضاعفًا في المستقبل.

* تربية الأبناء ليست مسؤولية المدرسة وحدها.

* سلوك أبنائكم هو صورتكم داخل المؤسسة.

* أنتم شركاؤنا، ولسنا خصومكم.

فلنتعاون جميعًا على إنقاذ المدرسة من الانهيار القيمى، ولنعد للتربية اعتبارها قبل فوات الأوان

مدرسة الجيزة الابتدائية المدرسة

