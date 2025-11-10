شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

شهدت مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود الإبتدائية المشتركة بمحافظة الجيزة صباح اليوم إقبال كبير في أعداد الناخبين قبل لحظات من فتح اللجان الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025. وشهد الإقبال عدد كبير من الشباب والسيدات للادلاء بصوتهم الانتخابي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخب التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجان فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى. وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.