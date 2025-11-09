هل يجب على الزوجة إخبار زوجها بمالها؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول ما إذا كان من حق الزوج أن يعلم بقيمة مال زوجته، وما تخرجه من زكاة أو صدقات.

هل يجب على المرأة إخبار زوجها بمالها؟

وأوضح عضو الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن لكل شخص ذمّة مالية مستقلة، سواء كان رجلًا أو امرأة، وله الحق الكامل في التصرف في ماله ما دام بالغًا عاقلًا غير سفيه، وفي حدود الحلال والمباح.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الأصل الشرعي يقر بأن لكل من الزوجين الحق في إدارة ماله الخاص دون إلزام بإخبار الطرف الآخر بما يملك أو ينفق، ما دام الأمر في حدود الشرع والعقل، مشيرة إلى أن إخبار الزوج أو الزوجة بماله ليس واجبًا، وإنما يكون من باب الفضل والمصارحة التي تبنى على المودة والرحمة والعشرة بالمعروف.

وأضافت الأزهر العالمي للفتوى أن الشفافية بين الزوجين في الأمور المالية تقوّي الثقة وتعمّق الاستقرار الأسري، موضحةً أن الخلاف لا يكون في أصل الملكية، وإنما في مدى وجود الثقة والمصارحة بين الطرفين، فكلما زادت المودة والاطمئنان، كان من الطبيعي أن يُطلع كل طرف الآخر على تفاصيل حياته المالية دون خوف أو تحفظ.