قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أكاديمية الأزهر تنظم ندوة علمية حول مسائل الفقه التراثي الافتراضية بعصرنا الحاضر

أكاديمية الأزهر العالمية" تنظم ندوة علمية
أكاديمية الأزهر العالمية" تنظم ندوة علمية
عبد الرحمن محمد

 تنظم "أكاديمية الأزهر العالمية" ندوةً علميةً بعنوان: "مسائل الفقه التراثي الافتراضية التي وقعت في عصرنا الحاضر.. تأصيل وتخريج”، وذلك يوم الاثنين الم في تمام الساعة (١١) صباحًا بقاعة مؤتمرات الأزهر الحديثة، والدعوة عامة لجميع الباحثين والمختصين.

يأتي ذلك بتوجيهاتٍ من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وفي تصريحٍ للدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أكد أن هذه الندوة تأتي في إطار عناية الأزهر الشريف بتجديد الخطاب الديني في ضوء الثوابت الشرعية، وربط التراث الفقهي الأصيل بواقعنا المعاصر، بما يُسهم في تكوين رؤية علمية متوازنة لدى الأئمة والباحثين في التعامل مع القضايا المستجدة.


وأوضح أن الهدف من الندوة هو تأصيل المنهج الأصولي والفقهي في دراسة المسائل الافتراضية التي ذكرها العلماء قديمًا وتحقق وقوعها في عصرنا الحديث، من خلال تناولها بالدراسة والتحليل والتخريج العلمي المنضبط.

يشارك في الندوة كلٌّ من:
    •    الدكتور/ محمود عبد الرحمن، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر.
    •    الدكتور/ السيد مهران، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

ويتناول المتحدثون خلال الندوة ضوابط النظر في المسائل الافتراضية، وأبرز التطبيقات المعاصرة لها، وأثر ذلك في منهجية الإفتاء والاجتهاد في الواقع الحديث.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي تعقدها "أكاديمية الأزهر العالمية"، دعمًا لمسيرة الأزهر في نشر العلم الوسطي الرصين، وتعزيز مهارات الأئمة والباحثين في التعامل مع قضايا العصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.

أكاديمية الأزهر العالمية الفقه التراثي الإمام الأكبر شيخ الأزهر تجديد الخطاب الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

إخماد نيران شونه كتان بالغربية

إخماد حريق هائل في شونة كتان بالغربية .. صور

متهم

معاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بسرقة المارة بالقاهرة

محكمة

تأييد حكم معاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بالقاهرة

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد