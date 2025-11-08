أكاديمية الأزهر تنظم ندوة علمية حول مسائل الفقه التراثي الافتراضية بعصرنا الحاضر

تنظم "أكاديمية الأزهر العالمية" ندوةً علميةً بعنوان: "مسائل الفقه التراثي الافتراضية التي وقعت في عصرنا الحاضر.. تأصيل وتخريج”، وذلك يوم الاثنين الم في تمام الساعة (١١) صباحًا بقاعة مؤتمرات الأزهر الحديثة، والدعوة عامة لجميع الباحثين والمختصين.

يأتي ذلك بتوجيهاتٍ من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وفي تصريحٍ للدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أكد أن هذه الندوة تأتي في إطار عناية الأزهر الشريف بتجديد الخطاب الديني في ضوء الثوابت الشرعية، وربط التراث الفقهي الأصيل بواقعنا المعاصر، بما يُسهم في تكوين رؤية علمية متوازنة لدى الأئمة والباحثين في التعامل مع القضايا المستجدة.



وأوضح أن الهدف من الندوة هو تأصيل المنهج الأصولي والفقهي في دراسة المسائل الافتراضية التي ذكرها العلماء قديمًا وتحقق وقوعها في عصرنا الحديث، من خلال تناولها بالدراسة والتحليل والتخريج العلمي المنضبط.

يشارك في الندوة كلٌّ من:

• الدكتور/ محمود عبد الرحمن، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر.

• الدكتور/ السيد مهران، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

ويتناول المتحدثون خلال الندوة ضوابط النظر في المسائل الافتراضية، وأبرز التطبيقات المعاصرة لها، وأثر ذلك في منهجية الإفتاء والاجتهاد في الواقع الحديث.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي تعقدها "أكاديمية الأزهر العالمية"، دعمًا لمسيرة الأزهر في نشر العلم الوسطي الرصين، وتعزيز مهارات الأئمة والباحثين في التعامل مع قضايا العصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.