زراعة الشرقية تستعد لانطلاق الموسم الشتوي لصرف الأسمدة بجولات على الجمعيات

أكد المهندس اشرف نصير مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعداداتها المكثفة لانطلاق الموسم الشتوي لصرف الأسمدة الزراعية لعام 2025 / 2026 وذلك تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت إشراف ومتابعة المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية.

وأضاف مدير عام الزراعة بالشرقية، أنه قام بجولة ميدانية بمركز منيا القمح، تفقد خلالها عدد من الجمعيات الزراعية بالمركز، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال وصرف الأسمدة الشتوية للمزارعين، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة لعملية الصرف.

وخلال جولته، شدّد "نصير" على مديري الجمعيات الزراعية بضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية لصرف الأسمدة للموسم الشتوي، والالتزام التام بضوابط صرف الأسمدة وفق منظومة حوكمة الصرف بموجب "كارت الفلاح" فقط، ووفقًا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول.

كما وجّه بضرورة تثبيت لوحة واضحة في أماكن صرف الأسمدة موضح بها الأسعار الرسمية المعتمدة، وهي اليوريا: 269 جنيهًا للشيكارة والنترات: 264 جنيهًا للشيكارة.

وأكد على منع تحميل المزارعين أي أعباء إضافية أو زيادات على السعر الرسمي، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات تُرصد في هذا الشأن.