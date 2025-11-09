قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر
أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: هدف بن شرقي تاريخي.. والأهلي قدم أحلى ماتش

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أبدى الإعلامي أحمد موسى إعجابه الشديد بالأداء الذي قدمه فريق الأهلي خلال مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مؤكدًا أن اللقاء كان من أقوى مباريات الفريق في الفترة الأخيرة.

 تألق النجم المغربي أشرف بن شرقي

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تعجب من تألق النجم المغربي أشرف بن شرقي في المباراة، واصفًا الهدف الذي أحرزه بأنه تاريخي بكل المقاييس. 

وأضاف قائلًا: "إيه القلب ده ياخي! شوف استلم الكرة إزاي وثبت عواد في منتصف المرمى قبل ما يسجل على يمينه. عواد في أبو ظبي لكنه كان بيتفرج على كورة بن شرقي زينا".

وأوضح موسى أن هدف بن شرقي أنسى الجماهير العديد من الأهداف السابقة، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم أداءً لافتًا، كما أشاد بمروان عطية مؤكدًا أنه كان في أفضل حالاته قائلاً: "مروان النهارده فايق بلغة الرياضة".

 أداءً رائعًا هو الأفضل

وأضاف موسى أن الأهلي قدم أداءً رائعًا هو الأفضل له منذ نحو عام، مشيرًا إلى أنه في الفترات السابقة لم يكن يتابع مباريات الفريق بشكل مستمر لأن الأداء لم يكن على المستوى المنتظر، لكنه أكد أن لقاء السوبر أعاد المتعة لعشاق الكرة المصرية.

وقال موسى: "الأهلي كان عامل زي ليفربول.. عنده كل حاجة لكن مش بيعمل نتائج كويسة"، مشيرًا إلى أنه حزين لهزيمة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام مانشستر سيتي بثلاثية.

كما وجه موسى التحية لنادي الزمالك رغم خسارته، مشيدًا بأداء لاعبيه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، قائلاً: "الزمالك لعب مباراة قوية وكاد أن يسجل أكثر من مرة، لكن هدف الجزيري غير صحيح لأنه لمس يديه الاتنين".

وأثنى موسى على الحكم التركي الذي أدار اللقاء، مؤكدًا أنه كان صارمًا وواضحًا وعادلًا في قراراته، ولا يجامل أي فريق، مضيفًا: "الحكم معندوش هزار، مبيسيبش حاجة وبيطبق القانون بعدالة".

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى السوبر المصري كأس السوبر المصري مباراة كأس السوبر الزمالك بن شرقي

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

