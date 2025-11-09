أحمد موسى: هدف بن شرقي تاريخي.. والأهلي قدم أحلى ماتش

أبدى الإعلامي أحمد موسى إعجابه الشديد بالأداء الذي قدمه فريق الأهلي خلال مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مؤكدًا أن اللقاء كان من أقوى مباريات الفريق في الفترة الأخيرة.

تألق النجم المغربي أشرف بن شرقي

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تعجب من تألق النجم المغربي أشرف بن شرقي في المباراة، واصفًا الهدف الذي أحرزه بأنه تاريخي بكل المقاييس.

وأضاف قائلًا: "إيه القلب ده ياخي! شوف استلم الكرة إزاي وثبت عواد في منتصف المرمى قبل ما يسجل على يمينه. عواد في أبو ظبي لكنه كان بيتفرج على كورة بن شرقي زينا".

وأوضح موسى أن هدف بن شرقي أنسى الجماهير العديد من الأهداف السابقة، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم أداءً لافتًا، كما أشاد بمروان عطية مؤكدًا أنه كان في أفضل حالاته قائلاً: "مروان النهارده فايق بلغة الرياضة".

أداءً رائعًا هو الأفضل

وأضاف موسى أن الأهلي قدم أداءً رائعًا هو الأفضل له منذ نحو عام، مشيرًا إلى أنه في الفترات السابقة لم يكن يتابع مباريات الفريق بشكل مستمر لأن الأداء لم يكن على المستوى المنتظر، لكنه أكد أن لقاء السوبر أعاد المتعة لعشاق الكرة المصرية.

وقال موسى: "الأهلي كان عامل زي ليفربول.. عنده كل حاجة لكن مش بيعمل نتائج كويسة"، مشيرًا إلى أنه حزين لهزيمة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام مانشستر سيتي بثلاثية.

كما وجه موسى التحية لنادي الزمالك رغم خسارته، مشيدًا بأداء لاعبيه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، قائلاً: "الزمالك لعب مباراة قوية وكاد أن يسجل أكثر من مرة، لكن هدف الجزيري غير صحيح لأنه لمس يديه الاتنين".

وأثنى موسى على الحكم التركي الذي أدار اللقاء، مؤكدًا أنه كان صارمًا وواضحًا وعادلًا في قراراته، ولا يجامل أي فريق، مضيفًا: "الحكم معندوش هزار، مبيسيبش حاجة وبيطبق القانون بعدالة".