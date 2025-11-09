مباراة حاسمة.. الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة ببرنامج "على مسؤوليتي"| بث مباشر

يقدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، ويتناول خلالها مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشغل الرأي العام، إلى جانب تحليله لمباراة السوبر المصري التي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك.

الأزمات الإدارية والمالية

وخلال الحلقة، علّق موسى على أداء الفريقين في المباراة، مشيرًا إلى أن النادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة بسبب عدد من الأزمات الإدارية والمالية، من بينها مشكلات تخص أرض أكتوبر والمستحقات المالية، مؤكدًا أن هذه الملفات تتطلب حلولًا عاجلة للحفاظ على استقرار النادي.

أداء حكم المباراة

كما أشاد موسى بأداء حكم المباراة، موضحًا أنه كان صارمًا في قراراته، وأدار اللقاء بحيادية كاملة دون أن يتأثر بأي ضغوط، وهو ما ساهم في خروج المباراة بصورة تليق بالكرة المصرية.