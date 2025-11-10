النائب محمد أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات النواب.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للحظة قيام النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة.

وأكد النائب محمد أبوالعينين ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله من واجب وطني وحق أصيل لكل ناخب ، مشيراً إلي أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تساهم بشكل فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

كما أكد وكيل مجلس النواب ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات ، مشيداً بالمظهر المشرف لتصويت المصريين بالخارج والذي يعكس حب وانتماء المصريين لوطنهم.

وأشاد النائب محمد أبوالعينين بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة المشهد الانتخابي وحرصهم على تيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج والداخل.

وأوضح الإعلامي أحمد موس، أن عدداً من المحافظات والدوائر الانتخابية ستشهد منافسة قوية وحامية، مرجحاً أن تشهد بعض هذه الدوائر جولات إعادة لحسم المقاعد.

وحدد موسى خلال تغطية خاصة تقدمها قناة صدى البلد لانتخابات مجلس النواب، أن محافظات الصعيد، وخاصة قنا وسوهاج والمنيا، كأبرز المناطق التي يتوقع فيها منافسة محتدمة.

كما أشار إلى أن دوائر في محافظة الجيزة، مثل العياط والبدرشين وبولاق والعمرانية، بالإضافة إلى بعض دوائر الإسكندرية، ستكون مسرحاً لسباق انتخابي ساخن.

وفي سياق شرحه لآلية التصويت، بيّن موسى أن كل ناخب يتسلم ورقتين، إحداهما لنظام القائمة والأخرى للنظام الفردي، مع وجود صندوقين منفصلين لكل نظام لتسهيل عملية الفرز التي يشرف عليها القضاة بشكل كامل.

وشدد على أن الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج الرسمية هي الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أنه لن يتم إعلان أي نتائج في اللجان الفرعية أو العامة.

واختتم موسى حديثه بتوجيه دعوة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن "الأهم هو المشاركة"، وأن لكل ناخب حرية الاختيار الكاملة دون أي إملاءات، مشيراً إلى أن قناة صدى البلد تقدم تغطية شاملة ومستمرة للعملية الانتخابية من 14 محافظة.

