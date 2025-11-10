قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
توك شو

النائب محمد أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات النواب.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
البهى عمرو

 عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للحظة قيام النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة.

وأكد النائب محمد أبوالعينين ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله من واجب وطني وحق أصيل لكل ناخب ، مشيراً إلي أن المشاركة في  الانتخابات البرلمانية تساهم بشكل فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

كما أكد وكيل مجلس النواب ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات ، مشيداً بالمظهر المشرف لتصويت المصريين بالخارج والذي يعكس حب وانتماء المصريين لوطنهم.

وأشاد النائب محمد أبوالعينين بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة المشهد الانتخابي وحرصهم على تيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج والداخل.

وأوضح الإعلامي أحمد موس، أن عدداً من المحافظات والدوائر الانتخابية ستشهد منافسة قوية وحامية، مرجحاً أن تشهد بعض هذه الدوائر جولات إعادة لحسم المقاعد.

وحدد موسى خلال تغطية خاصة تقدمها قناة صدى البلد لانتخابات مجلس النواب، أن محافظات الصعيد، وخاصة قنا وسوهاج والمنيا، كأبرز المناطق التي يتوقع فيها منافسة محتدمة.

كما أشار إلى أن دوائر في محافظة الجيزة، مثل العياط والبدرشين وبولاق والعمرانية، بالإضافة إلى بعض دوائر الإسكندرية، ستكون مسرحاً لسباق انتخابي ساخن.

وفي سياق شرحه لآلية التصويت، بيّن موسى أن كل ناخب يتسلم ورقتين، إحداهما لنظام القائمة والأخرى للنظام الفردي، مع وجود صندوقين منفصلين لكل نظام لتسهيل عملية الفرز التي يشرف عليها القضاة بشكل كامل.

وشدد على أن الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج الرسمية هي الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أنه لن يتم إعلان أي نتائج في اللجان الفرعية أو العامة.

واختتم موسى حديثه بتوجيه دعوة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن "الأهم هو المشاركة"، وأن لكل ناخب حرية الاختيار الكاملة دون أي إملاءات، مشيراً إلى أن قناة صدى البلد تقدم تغطية شاملة ومستمرة للعملية الانتخابية من 14 محافظة.
 

