مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

شهدت مدرسة أبو الهول الإعدادية بمحافظة الجيزة صباح اليوم مشهدا إنسانيا مؤثرا أثناء سير العملية الانتخابية حيث ساند شاب أحد كبار السن وساعده على دخول اللجنة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.

المشهد الذي نال إعجاب الحاضرين عكس روح التعاون والاحترام بين الأجيال وقدم صورة صادقة للوعي الوطني لدى الشباب الذين حرصوا على مساعدة كبار السن وتسهيل مشاركتهم في هذا الحدث الوطني.

حرص منظمو الانتخابات داخل مدرسة أبو الهول على تقديم الدعم اللازم للمسنين وتوفير كراس متحركة ومقاعد مريحة لضمان سهولة عملية التصويت وسط أجواء من الهدوء والتنظيم .

وأكد عدد من المواطنين أن حرص كبار السن على المشاركة رغم كبر سنهم وصعوبة الحركة هو رسالة قوية تؤكد انتماءهم وإيمانهم بأهمية المشاركة في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب وأن صوت كل مواطن يصنع فارقا في مستقبل الوطن وتواصل اللجان في الجيزة استقبال الناخبين منذ الصباح الباكر وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم محكم يهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.