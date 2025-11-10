لقطة مهمة تكشف الوعي المصري.. سيدات البحيرة يتصدرن المشهد للمشاركة في انتخابات النواب

أكد مراسل صدي البلد_ البحيرة، أن هناك 225 مرشحا لإنتخابات مجلس النواب 2025، معقبا: “هناك إقبال جماهيري كبير من السيدات والشابات المصريات”.

وتفقد وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، سير العملية الإنتخابية بمدرسة الفاروق عمر الإبتدائية بالجيزة، خلال جولته اليوم.

وشهد محيط مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم لحظة حماسية مع وصول المرشح محمد أبو العينين الذي حضر لمتابعة سير العملية الانتخابية وسط ترحيب كبير من المواطنين المتواجدين أمام اللجان تزامن حضور أبو العينين مع ذروة الإقبال الجماهيري .

حيث توافد الناخبون بأعداد كثيفة على مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية تسودها الأغاني الوطنية والهتافات الداعية للمشاركة ورصدت الكاميرات تفاعلا حارا من الأهالي الذين حرصوا على تحيته والتقاط الصور التذكارية معه مؤكدين دعمهم له وثقتهم في قدرته على تمثيلهم داخل البرلمان ومواصلة العمل من أجل خدمة أبناء الجيزة.