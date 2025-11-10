قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
وصول 57 ألف نازح من دارفور إلى الدبة شمال السودان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025
انتخابات النواب.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بإمبابة والوراق وسط تأمين مكثف
127 لجنة ومركزا انتخابيا بدأت فى استقبال الناخبين بمطروح
مونديال الناشئين.. منتخب مصر يتحدى إنجلترا لخطف بطاقة التأهل
بدء تلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد
الكيلو بـ 60 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق
أحمد موسى: نظام القوائم أنهى معارك الانتخابات القديمة وضمن تمثيلًا أوسع بالبرلمان
1350 مرشحًا يتنافسون بالنظام الفردي.. والقائمة الوطنية تتواجد في 4 قطاعات
مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات
الإمارات: لن نشارك في قوة حفظ الاستقرار بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

1350 مرشحًا يتنافسون بالنظام الفردي.. والقائمة الوطنية تتواجد في 4 قطاعات

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
هاجر ابراهيم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عدد المرشحين بالنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025 يبلغ نحو 1350 مرشحًا. 
 

وأضاف خلال تغطية خاصة تقدمها قناة صدى البلد لانتخابات مجلس النواب، أن القائمة الوطنية تم تقسيمها إلى أربعة قطاعات موزعة على مرحلتين:المرحلة الأولى تشمل قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، والمرحلة الثانية تضم القاهرة وباقي المحافظات.

وتابع أن الانتخابات البرلمانية السابقة لم تكن تتضمن نظام القائمة الوطنية، موضحا أنه يتابع الانتخابات في مصر منذ عام 1987 وحتى الآن، وشهد خلالها العديد من التحالفات السياسية بين أحزاب مختلفة، من بينها العمل والإخوان.

وأشار إلى أن بعض الدورات الانتخابية القديمة، مثل انتخابات عام 1995، كانت شرسة وتشهد منافسة قوية، لافتا إلى أن النظام الانتخابي حينها كان يقسم المرشحين إلى عمال وفلاحين وفئات، مع اشتراط أن تمثل فئة العمال والفلاحين 50% من المقاعد.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى مجلس النواب انتخابات مجلس النواب النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

بالصور

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود

تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب

تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب
تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب
تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد