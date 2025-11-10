قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
وصول 57 ألف نازح من دارفور إلى الدبة شمال السودان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025
أخبار البلد

تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب

تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب
تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب
اسماء عبدالحفيظ

شهدت مدرسة أبو الهول الإعدادية بمحافظة الجيزة صباح اليوم تزايدا ملحوظا في أعداد الناخبين قبل لحظات من فتح اللجان الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 وسط أجواء يغلب عليها الانضباط والتنظيم توافد المواطنون منذ الصباح الباكر من مختلف الفئات العمرية تعبيرا عن حرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري واختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

 وانتشرت قوات الأمن أمام اللجان لتأمين العملية الانتخابية مع وجود عناصر من الشرطة النسائية لتيسير دخول السيدات وكبار السن كما انتشرت فرق الهلال الأحمر ومتطوعون لتقديم المساعدة للناخبين وذوي الهمم بينما تتابع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الجيزة سير العملية أولا بأول لضمان انسيابية التصويت داخل اللجان.

 وأكد عدد من الناخبين في تصريحاتهم أنهم حريصون على المشاركة لاختيار من يعبر عن صوت المواطن ويعمل من أجل مصلحة الوطن مشيدين بالتنظيم الجيد داخل اللجان وسهولة عملية التصويت هذا العام .

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساء وسط رقابة من مندوبي المرشحين وممثلي المجتمع المدني على أن تبدأ أعمال فرز الأصوات فور إغلاق الصناديق .

تأتي انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن سلسلة الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها مصر لاستكمال مؤسساتها التشريعية حيث يتنافس فيها عدد كبير من المرشحين بنظامي الفردي والقوائم في جميع المحافظات بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان النزاهة والشفافية تعد الجيزة واحدة من المحافظات الأكثر سخونة في المنافسة الانتخابية لما تتمتع به من كثافة سكانية وتنوع دوائرها .

حيث يتنافس فيها عدد من النواب السابقين والوجوه الجديدة التي تسعى إلى كسب ثقة المواطنين ببرامج انتخابية تركز على الخدمات وتحسين المعيشة ودعم قضايا المرأة والشباب ومن المنتظر إعلان النتائج النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء عمليات الفرز لتبدأ مرحلة جديدة من العمل البرلماني تعكس صوت الشارع المصري وطموحاته نحو مزيد من الاستقرار والتنمية.

