تسريب جديد يكشف عن Honor 500 Pro بمواصفات غير مسبوقة

تشير التسريبات إلى أن سلسلة هونر القادمة Honor 500 ستطرح قبل نهاية عام 2025، ومع اقتراب موعد الإطلاق، بدأت التسريبات تتوالى.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الكشف عن مخططات التصميم لهاتف Honor 500، تلاها ظهور الجهاز على منصة Geekbench مما أكد معالج الهاتف، الآن، تكشف تسريبات جديدة عن التفاصيل المتوقعة حول نسخة Honor 500 Pro.

مواصفات Honor 500 Pro



وفقا للمسرب الموثوق Digital Chat Station، سيتمتع هاتف Honor 500 Pro بشاشة بحجم 6.5 بوصة محاطة بإطار معدني، مع ماسح بصمة من نوع Ultrasonic مدمج في الشاشة لفتح الجهاز عبر القياسات الحيوية.

تشير بعض التكهنات حول معالج Honor 500 الذي ستستخدمه هونر في هواتفها، لكن يبدو أن الأمر قد أصبح واضحا الآن، فوفقا للمسرب، سيعمل إصدار Honor 500 Pro على معالج Snapdragon 8 Elite، بينما سيحصل Honor 500 العادي على معالج Snapdragon 8s Gen 4، كما تم تأكيده سابقا عبر Geekbench.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن Honor 500 Pro سيأتي بنظام كاميرا ثلاثية، يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب للتقريب البصري، مع كاميرا ثالثة ذات زاوية عريضة.

من المتوقع أن يتشابه تصميم كلا الهاتفين، مع الاختلاف الرئيسي في عدد الكاميرات الخلفية، وسيعتمد الجهاز على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير لتوفير طاقة تدوم لفترة طويلة.

تصميم Honor 500 Pro

مواصفات Honor 500 العادي

من الناحية الفنية، لا يتوقع أن يكون Honor 500 العادي مختلفا بشكل كبير عن النسخة Pro، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف العادي سيحصل على شاشة بنفس الحجم مع دقة 1.5K، بالإضافة إلى نظام كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، ودعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

من المتوقع أن يتم إطلاق هواتف Honor 500 في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لا توجد أي معلومات مؤكدة حتى الآن حول إمكانية إطلاق هذه السلسلة في الأسواق العالمية.