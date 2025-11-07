قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.. وخطيب المسجد يُحذّر من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
الدردير يكشف عن بشرى للزمالك بشأن أزمة القيد
4 قنوات لاذاعة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك
بيطري القليوبية: تحصين 65 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
كاتب صحفي: المصريون بالخارج يقدمون صورة مشرفة للوطن وإقبال متزايد في الانتخابات
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
معلومات الوزراء ومعهد بحوث الإلكترونيات يوقعان بروتوكول تعاون لشراكة استراتيجية نوعية
إضافة 3 لجان بالعراق لكثافة الإقبال على التوصيت بانتخابات مجلس النواب
استأذنت ربنا قبل خلع الحجاب.. أحمد كريمة يرد على تصريح الفنانة هندية
وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع مسئولي TripAdvisor .. تفاصيل
تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد يكشف عن Honor 500 Pro بمواصفات غير مسبوقة

شيماء عبد المنعم

تشير التسريبات إلى أن سلسلة هونر القادمة Honor 500 ستطرح قبل نهاية عام 2025، ومع اقتراب موعد الإطلاق، بدأت التسريبات تتوالى. 

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الكشف عن مخططات التصميم لهاتف Honor 500، تلاها ظهور الجهاز على منصة Geekbench مما أكد معالج الهاتف، الآن، تكشف تسريبات جديدة عن التفاصيل المتوقعة حول نسخة Honor 500 Pro.

مواصفات Honor 500 Pro


وفقا للمسرب الموثوق Digital Chat Station، سيتمتع هاتف Honor 500 Pro بشاشة بحجم 6.5 بوصة محاطة بإطار معدني، مع ماسح بصمة من نوع Ultrasonic مدمج في الشاشة لفتح الجهاز عبر القياسات الحيوية.

تشير بعض التكهنات حول معالج Honor 500 الذي ستستخدمه هونر في هواتفها، لكن يبدو أن الأمر قد أصبح واضحا الآن، فوفقا للمسرب، سيعمل إصدار Honor 500 Pro على معالج Snapdragon 8 Elite، بينما سيحصل Honor 500 العادي على معالج Snapdragon 8s Gen 4، كما تم تأكيده سابقا عبر Geekbench.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن Honor 500 Pro سيأتي بنظام كاميرا ثلاثية، يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب للتقريب البصري، مع كاميرا ثالثة ذات زاوية عريضة.

من المتوقع أن يتشابه تصميم كلا الهاتفين، مع الاختلاف الرئيسي في عدد الكاميرات الخلفية، وسيعتمد الجهاز على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير لتوفير طاقة تدوم لفترة طويلة.

تصميم Honor 500 Pro

مواصفات Honor 500 العادي

من الناحية الفنية، لا يتوقع أن يكون Honor 500 العادي مختلفا بشكل كبير عن النسخة Pro، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف العادي سيحصل على شاشة بنفس الحجم مع دقة 1.5K، بالإضافة إلى نظام كاميرا مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، ودعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

من المتوقع أن يتم إطلاق هواتف Honor 500 في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لا توجد أي معلومات مؤكدة حتى الآن حول إمكانية إطلاق هذه السلسلة في الأسواق العالمية.

