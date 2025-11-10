قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلبه توقف للحظات وعاد وهو على جهاز التنفس.. الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي حرجة
في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر

إيران تواجه الجفاف
إيران تواجه الجفاف
البهى عمرو

تواجه إيران واحدة من أخطر أزمات المياه في تاريخها الحديث، بعد أن انخفضت مستويات المياه في خزانات السدود التي تغذي مدينة مشهد، شمال شرق البلاد، وثاني أكبر مدينة إيرانية من حيث عدد السكان، إلى أقل من 3%، في وقت تتفاقم فيه أزمة الجفاف في معظم المحافظات.

وقال حسين إسماعيليان، الرئيس التنفيذي لشركة المياه في مشهد، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا): "انخفض مخزون المياه في سدود مشهد الآن إلى أقل من 3%"، مضيفًا: "يُظهر الوضع الحالي أن إدارة استخدام المياه لم تعد مجرد توصية، بل أصبحت ضرورة".

وتعتمد مدينة مشهد، التي يقطنها نحو 4 ملايين نسمة وتُعد أقدس المدن الإيرانية، على أربعة سدود رئيسية لتأمين احتياجاتها من المياه. وأوضح إسماعيليان أن استهلاك المياه يبلغ 8000 لتر في الثانية، لا تؤمّن السدود منها سوى 1000 إلى 1500 لتر.

كما أشار مسؤولون إلى أن السلطات تراجع خطط ترشيد المياه الإقليمية بعد جفاف العديد من الآبار الطارئة.

وفي العاصمة طهران، حذّرت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع من احتمال انقطاعات متواصلة في إمدادات المياه، ووصفت الوضع بأنه "أسوأ موجة جفاف منذ عقود".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن البلاد تواجه وضعًا مقلقًا، محذرًا من أنه "في حال عدم هطول الأمطار قبل الشتاء، قد تُجبر الحكومة على إخلاء العاصمة طهران".

ووفقًا لمسؤولين في قطاع المياه، وصلت خمسة سدود رئيسية تغذي العاصمة إلى مستويات حرجة، حيث جف أحدها بالكامل، ويعمل آخر بأقل من 8% من طاقته.

وقال إسماعيليان: "إذا استطاع الناس خفض استهلاكهم بنسبة 20%، فيبدو من الممكن إدارة الوضع دون تقنين أو قطع المياه"، محذرًا من أن أصحاب أعلى استهلاك قد يواجهون انقطاعات في الإمدادات أولًا.

ونقلت وكالة مهر عن عباس علي كيخائي، من شركة إدارة موارد المياه الإيرانية، في أواخر أكتوبر الماضي، قوله إن 19 سدًا رئيسيًا في أنحاء البلاد — أي ما يعادل 10% من إجمالي الخزانات — قد جفّت فعليًا.

السدود إيسنا إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على مشروع قرار يمهد لإنهاء الإغلاق الحكومي

الرعاية الصحية

مساعد وزير الصحة: توسع الاستثمار الصحي لتطوير الرعاية والبنية التحتية

السوبرانو فاطمة سعيد

السوبرانو فاطمة سعيد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي بكل المقاييس

بالصور

كاديلاك تودع 2 من أفضل سيارات العلامة على الإطلاق

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد