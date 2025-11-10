قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر
قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني

ياسمين بدوي

دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، جميع أولياء الأمور والمواطنين للمشاركة الفاعلة والإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025 التي تنطلق المرحلة الأولى منها اليوم في 14 محافظة.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، في بيان لها ، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني ومسؤولية تجاه مستقبل الوطن، مشددة على أهمية أن يكون صوت كل مواطن أمانة تُسهم في بناء برلمان قوي يُعبّر عن طموحات الشعب ويدافع عن مصالحه، خاصة في الملفات التي تمس التعليم والأسرة المصرية.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن أولياء أمور طلاب المدارس في مصر يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، ودورهم لا يقتصر على تربية الأبناء فقط، بل يمتد للمشاركة الفاعلة في كل ما يخص مستقبل الوطن. 

وأشارت إلى أن مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 تعكس وعي الأسرة المصرية بأهمية اختيار من يعبر عن مصالحها، خاصة في القضايا التعليمية والاجتماعية التي تمس أبناءهم بشكل مباشر.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، على أن المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025 تعكس وعي المواطنين وانتماءهم، وتبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصري حريص على ممارسة حقه الدستوري والمشاركة في صنع القرار.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور في ختام بيانها: "انزلوا وشاركوا.. صوتكم أمانة لمستقبل أولادكم ووطنكم."

انتخابات مجلس النواب 2025

وتنطلق اليوم  المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ، والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن 35 مليون و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 . 

وذلك على النحو التالى:

-    الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا  (6634318 ناخب)
-    الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخب)
-    الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخب)
-    بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشحًا (2096676 ناخب)
-    المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخب)
-    أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشحًا (3073670 ناخب)
-    سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)
-     قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخب)
-     الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخب)
-     أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخب)
-     البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخب)
-     الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخب)
-     البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحًا (4388114 ناخب)
-    مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا  (375543ناخب)

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 مجلس النواب

